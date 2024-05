Esta fue la suma de dinero que ganó Ornella por participar en ‘La Casa de los Famosos’

Ornella Sierra es conocida como “La Barbie Costeña” y es una destacada creadora de contenido colombiana. Con su gran belleza y ojos azules, ha cautivado a muchos seguidores. Además de ser modelo, Ornella es psicóloga graduada de la Universidad del Norte. Se hizo famosa en Colombia por organizar un evento llamado “Barbie Fest”, que se volvió viral en las redes sociales y atrajo a varios influencers.

Actualmente, Ornella participa en el reality show “La Casa de los Famosos Colombia”, donde cumplirá 24 años. Ha expresado que no entraría al programa con pareja y está abierta a la posibilidad de encontrar el amor dentro de la casa, siempre y cuando no involucre a hombres casados o comprometidos, ya que tiene valores claros y no desea ser causa de sufrimiento para otras mujeres.

Ella fue eliminada de “La Casa de los Famosos Colombia” después de ser la menos votada por el público en la Gala de eliminación del domingo 26 de mayo. Seis famosos fueron nominados esa semana, y aunque tuvieron la oportunidad de salvarse en la prueba de salvación, ninguno logró superar el reto. Como resultado, todos llegaron a la Gala de eliminación.

Los detalles de la votación fueron los siguientes:

Julián Trujillo fue el primero en salvarse con el 22.04% de los votos.

Martha Isabel Bolaños siguió con el 17.63%.

Miguel Melfi obtuvo el 16.14%.

Alfredo Redes alcanzó el 15.45%.

Sebastián González tuvo el 14.55%.

Ornella Sierra recibió el 14.20% del total de las votaciones, lo que la llevó a ser la decimoséptima eliminada del juego.

Después de su eliminación, Ornella cambió de look y pasó tiempo con Miguel Bueno, quien había sido eliminado del programa anteriormente. De hecho, en una reciente entrevista que concedió al medio de comunicación Las 2 Orillas, ella contó detalles del dinero que recibió por permanecer semanalmente en ‘La Casa de los Famosos’.

Según informó en el medio ya menciono la “La Barbie Costeña” podría haber recibido entre 3 y 8 millones de pesos por semana de permanencia.