¿Lo logrará? Yina Calderón reveló cuántos kilos debe bajar para entrar al certamen de belleza

La influencer Yina Calderón ha compartido con sus seguidores en redes sociales que ha comenzado el proceso de transformación para participar en un concurso de belleza nacional este 2024. Hace varias semanas, Calderón anunció su intención de competir en un certamen y para ello ha acudido al reconocido asesor de modelos y reinas de belleza, César Prado.

Luego de su participación en una carroza en la marcha del orgullo gay y posterior celebración en una discoteca en Barranquilla, Yina ha decidido enfocarse seriamente en su preparación. “Les cuento que hoy empieza mi preparación para reina, me toca dos horas de gimnasio diario porque debo bajar 8 kilos más y ojo y eso que estoy delgada, ustedes que me vieron en Barranquilla se dieron cuenta, entonces vamos a darle, me llevo el título me lo voy a llevar”, expresó la creadora de contenido en uno de sus videos.

Además de las intensas sesiones de gimnasio, Calderón ha mencionado que parte de su transformación incluye borrar sus tatuajes y mejorar su comportamiento para ajustarse a los estándares de una candidata de belleza.

“Parce, huelo a whisky, huelo a ron, ¡Dios mío, después de lo gozoso, viene lo doloroso!”, comentó entre risas desde una de las máquinas de ejercicios en el gimnasio, refiriéndose al esfuerzo necesario después de la celebración en Barranquilla.

Calderón ha mostrado un notable compromiso con su nueva meta, señalando que la disciplina y el esfuerzo serán claves en su preparación. Aunque la fecha exacta del concurso no ha sido confirmada, Yina ha adelantado que se celebrará en octubre y prometió mantener a sus seguidores informados sobre su progreso. “Voy a mantenerlos al tanto de cómo será mi proceso de cambio en este nuevo reto que me he trazado en mi vida”, aseguró.

La influencer, conocida por su espontaneidad y energía, se enfrenta ahora a un desafío diferente en su carrera, buscando conquistar un nuevo ámbito que demanda no solo belleza sino también dedicación y esfuerzo.