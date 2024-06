¿Pasó la prueba? Yina Calderón contó cómo le fue con su asesor en la casa de las reinas

La influencer Yina Calderón compartió con sus miles de seguidores su experiencia en la primera reunión con César Prado, reconocido asesor de reinas de belleza, como parte de su preparación para participar en un certamen nacional. A pesar de su entusiasmo, Calderón no ocultó su frustración por las exigencias del entrenamiento.

PUBLICIDAD

Hace días, Calderón anunció su intención de entrenar su cuerpo y mejorar sus modales para aspirar a ser candidata en un concurso de belleza. Para ello, decidió buscar la asesoría de César Prado, famoso preparador de modelos y reinas. Sin embargo, su primera sesión no fue tan alentadora como esperaba.

“Tuve mi primera clase con el preparador. Bueno, no clase, nos conocimos. Pero siento que el man quedó como, ‘ay marica, yo soy la peor modelando, yo soy la peor en tacones’. Ahí les grabé algo, pero me da pena subirlo porque me siento como, ¿cómo me va a quedar eso grande a mí?’ No, yo no puedo salir modelando así porque me linchan en el reinado, me joden. Les voy a mostrar, pero no se vayan a burlar porque ustedes son terribles”, comentó Yina en sus redes sociales.

A pesar de su desmotivación, la influencer aseguró que está poniendo toda su energía para alcanzar su sueño, aunque no vio buena cara en César durante la sesión. “El hombre es muy lindo conmigo, pero bueno, esperemos a ver”, expresó.

Calderón también mencionó que César le pidió caminar como lo hace normalmente, pero al ver su desempeño, el asesor pareció sorprendido y un poco desconcertado. “Vi la cara de César como: ‘¿Ésta de dónde me la mandaron y ésta por qué?’”, narró Yina.

En su cuenta de Instagram, Yina publicó imágenes donde se le ve modelando mientras César le da instrucciones sobre cómo mover las piernas y colocar las manos en la cintura, manteniéndose siempre erguida.

En el caption del video, Yina escribió: “Dios mío soy muy tiesa, esto no es fácil, de verdad que hoy me sentí tan impotente, el querer caminar divino con estos tacones y nada, pero no me daré por vencida, Yina Calderon se llevará el título…gracias a @cesaraasesor por la paciencia y por hacerme sentir bien. Le vas a demostrar a todas las mujeres que si yo puedo, cualquier mujer puede. En los próximos días les contaré en qué reinado participaré representando a Colombia 🇨🇴 pondré todo de mi parte.”