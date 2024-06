Yina Calderón dijo estar ‘embobada’ por el novio de una actriz ¿De quién se trata?

La influencer Yina Calderón expresó abiertamente su admiración hacia un hombre que la tiene completamente “embobada” debido a su atractivo físico. En un reciente video compartido en sus historias de Instagram, Calderón no pudo ocultar su emoción al hablar sobre este galán, un joven paisa de 26 años que también forma parte del medio artístico y es novio de una reconocida y joven actriz.

“Oigan, hay un tipo que me parece tan guapo, tan guapo, que por qué no van con él y le dicen que es una cosa loca, o sea, pues es una cosa loca. Ustedes saben que yo nunca digo cuando un hombre me parece guapo, hasta lo sigo (en redes). Me gustaría que le dijeran: ‘Ay, que Yina Calderón está diciendo que tú le encantas’”, declaró Calderón en el video, visiblemente emocionada.

Calderón también mencionó que no había respondido a sus seguidores porque estaba “embobada” viendo las fotos del hombre en cuestión. “Me parece una cosa loca y me ocupé”, añadió, dejando claro el fuerte impacto que ha tenido este joven actor en ella.

¿Quién es el hombre que tiene cautivada a Yina Calderón?

El hombre al que se refiere la influencer es Juan Manuel Restrepo, un talentoso actor que ha ganado popularidad por sus roles en telenovelas como ‘La Reina del Flow’, ‘Un bandido honrado’, ‘La Cuadra’, ‘Pasión de Gavilanes II’ y en series como la primera temporada de ‘Primate’.

En sus redes sociales, Restrepo suele compartir momentos especiales de su vida, como viajes a la playa y fotos en paisajes naturales y destinos turísticos alrededor del mundo. Además, ofrece a sus seguidores la posibilidad de conocer más sobre él a través de un enlace donde pueden solicitar mensajes personalizados.

A pesar de ser reservado con su vida sentimental, se sabe que Juan Manuel Restrepo es novio de la actriz Majo Vargas. La pareja ha sido vista en varias ocasiones disfrutando de salidas juntos en lugares públicos. La relación entre Restrepo y Vargas comenzó poco después de que la actriz confirmara el fin de su relación con el actor argentino Julián Cerati.