Andrea Serna regañó a Kratos del ‘Desafío XX’ antes de despedirse

Durante el capítulo 56 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones pues se definiría el nombre de cada uno de los hombres que serían confirmados para la etapa de dos equipos en el que una casa bajará su bandera.

Francisco, Yoifer y Hércules de la casa Beta se enfrentaron a Kratos de Omega en una prueba que involucró mucha fuerza, resistencia y sobre todo desgaste, pues los Beta lograron llevar la delantera en la competencia mientras que Kratos se tuvo que salir de la malla de arrastre bajo la cual no pudo terminar de atravesar para ser atendido por el equipo médico del ‘Desafío XX’, y es que el participante terminó con una mascarilla de oxígeno.

Es así como con la salida de Kratos, pasaron a la siguiente etapa Renzo, Alejo, Francisco, Yoifer, Hércules, Arandú Santi y Kevyn, por lo que ahora se definirá quienes de las mujeres avanzarán cuando sea eliminada en este ciclo una más.

Sin embargo, al terminar la pista la presentadora habló con los equipos y en especial con Kratos a quien le cuestionó sobre la vulnerabilidad que tuvo en la prueba y si la había sentido en otra de las competencias fuera de la Ciudad de Las Cajas.

Kratos hizo referencia a los ciclos sin comida por los que pasó su equipo en los últimos ciclos, sin embargo, dio todo lo que pudo hasta el punto en el que quedó y agradeció a sus compañeros de equipo y a los demás participantes.

Al momento de despedirse de todos quedó con Glock, la cual fue la última, y este sacó su calcetín un regalo que le tenía y que esperó hasta el último momento para poder dárselo con mucho cariño en medio de un fuerte abrazo. El momento no pasó desapercibido por Andrea Serna quien con asombró los miró.

“¡Vaya Kratos! Eso sí me sorprendió ¿de dónde sacaste un regalo a última hora? ¿qué le diste a Glock?”

“Era una piedrita que había visto en un box, y había pensado en dárselo, sin irme, pero pues como me fui, se lo quise dejar porque la verdad me parece una gran persona así no la haya podido conocer más a fondo y pues quería dejarle al menos un recuerdo mío”

— Kratos