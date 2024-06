Claudia Bahamón contó la penosa situación que vivió con Margarita Rosa de Francisco

Claudia Bahamón se ha convertido en la presentadora estrella de ‘MasterChef’ durante las nueve temporadas que se lleva realizando en Colombia. La personalidad y carisma de la presentadora ha sido uno de los sellos más característicos de la huilense. Esto ha hecho que se convierta en la persona favorita de los participantes y los televidentes.

PUBLICIDAD

En los primeros años de la carrera pública de Claudia fue como modelo, y donde ella misma comentó que hubiera hecho cosas diferentes en las entrevistas de su juventud.

¿Qué pasó entre Claudia Bahamón y Margarita Rosa de Francisco?

En medio de su entrevista con los comediantes Chicho, Frank y Adrián, la presentadora se sinceró sobre la pena que pasó con la actriz Margarita Rosa de Francisco llegando a comentar “En medio de mi rebeldía de ponerme frente a una cámara en ropa interior para que me eliminaran de las opciones de ser reina, en esa misma entrevista me hicieron preguntas. Dentro de esas preguntas que me hicieron fue ‘¿Con qué celebridad colombiana le daría un beso o con quién se acostaría mujer. Dije Margarita Rosa de Francisco (...) Me fui a donde una gran amiga que tiene un centro de estética en Bogotá...Eran varias camillas pero todas divididas con una cortina.. dijo ‘ay llegó la revista Fucsia y las empezó a repartir. Y de repente llega y abre la cortina y yo estoy leyendo mi propia entrevista y Margarita Rosa de Francisto al lado, la vieja estaba al lado mio.. y yo como no qué es esta vergüenza ”.

Pese a que este suceso fue hace muchos años, Claudia lo sigue recordando con mucha gracia, ya que por muchos años Margarita Rosa fue un referente de belleza y deseo en el público colombiano. Y el público presente en la entrevista tampoco pudo ocultar su risa por la anécdota de la presentadora.