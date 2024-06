Este es el ex de Aida Victoria Merlano al que dejó para irse con WestCOL en 2022

La creadora de contenido digital Aida Victoria Merlano ha estado nuevamente en el centro de la polémica luego que se conociera sobre la supuesta infidelidad de su pareja WestCOL con quien sostenía una relación desde mediados de octubre del año 2022.

Fue una creadora de contenido llamada Nataly Morales quien aseguró que hace un mes atrás en una discoteca a la que acudió con amigos, le envió un mensaje a WestCOL, él la hace ir al placo en el que estaba y que luego de varios tragos tuvieron el acercamiento.

Aida Victoria y WestCOL terminaron

Sobre el tema la misma Aida Victoria subió historias a su red social de Instagram en la que reiteró que atraviesa por un proceso postoperatorio y negó la versión de la mujer, asegurando que no pasó nada entre ambos, pero que él cometió el error al dejarla acercarse en su lugar.

Indicó que se enteró por medio de un TikTok y que hay ciertas contrariedades en los hechos, pero que de igual manera WestCOL rompió los códigos de su relación los cuales faltó y confirmó que se acabó su relación con el paisa.

“No estamos más juntos, y esa es la historia” — Aida Victoria Merlano

Naldy, el ex de Aida Victoria Merlano

El hecho recuerda los sucesos que se dieron hace casi dos años atrás, específicamente en octubre del 2022, cuando Aida Victoria Merlano sostenía una relación con el cantante Naldy. Sin embargo, la polémica se centró cuando WestCOL aseguró que estaban juntos en medio de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram en la que le cuestionaron en ese entonces si estaban o no.

“Esta historia sin filtro, porque me gusta hablar bien así estas cosas. Sí es mi novia, no lo queremos hacer público todavía. No le digan a nadie, no le digan a nadie. Pues queremos manejar una relación bien privada ¿Me entiendes? Ella siempre me ha dicho que le gusta compartir conmigo las cosas fuera de cámara”, dijo WestCOL.

La respuesta de parte del exnovio de Aida Victoria Merlano en ese entonces no se hizo esperar y de inmediato en sus historias de Instagram se pronunció al respecto etiquetando a WestCOL. Sus palabras para referirse a la situación con Aida Victoria Merlano fueron aplaudidas, ya que indicó que él no hablaría de una mujer.

“Vamos a ponernos esos guantes, como vos sos más calle, más malo, pues más gánster. Todo el mundo me está preguntando que, si termine con Aida y sí, sí termine con Aida, terminamos este sábado que pasó, y ella está en todo su derecho de tener amigos, de tener cuento, lo que ella quiera porque ella merece ser feliz con la persona que ella escoja, así que sí, terminamos” — Naldy

El cantante se ha mantenido haciendo música en los últimos meses que ha llegado incluso con videoclips en el que ha participado la presentadora Jessica Cediel, además de su podcast ‘Lamhouse By Naldy’.