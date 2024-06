Darlyn del ‘Desafío XX’ vuelve a arremeter contra Francisco

Durante el capítulo 60 del ‘Desafío XX’ las emociones estuvieron a tope y es que se jugaría la prueba de sentencia, premio y castigo en el box de agua, y que cada uno de los tres equipos buscaba ganar con su respectivo invitado, que en este ciclo es de mujeres.

Pero antes de conocer las mujeres desafiantes la edición inició con una conversación entre Hércules y Darly en el jardín, en la que la capitana de Beta se sinceró sobre la convivencia en ese equipo. Ante esto se refirió directamente a Francisco —quien entró en sustitución de Marlon tras ser expulsado por esconder comida— que no es de su total agrado y expuso lo motivos de la situación.

“Pues yo podré ser muy sociable, yo podré ser muy de todo, pero yo sin pelos en la lengua les he dicho a los chicos no me gustan personalidades, en ejemplo Francisco. A mí no me gusta nada de lo que es él, y sé que le ha tocado muy duro y le respeto su vida, le admiro su vida que ha pasado por el que habla, se expresa, comunica, se siente la energía así no sé, no lo juzgo por eso, pero es algo que yo no quiero conmigo. Hay personas que te aturden, personas que de solamente verlas tú dices o tú ves y tu comportamiento, o sea no me gusta. Comparto porque nos toca, porque hay que ser unas personas avanzadas y decir es mi equipo, pero no es como que no te ofendo, no te irrespeto, pero absorbo hasta…”, le reveló Darlyn a Hércules.

Darlyn contra Francisco del ‘Desafío XX’

Es de recordar que Francisco y Darlyn han tenido choques por las decisiones que ella ha tomado y con las que no consultó a los demás miembros de Beta como lo fue la asignación de un chaleco de sentencia y comentarlo con Luisa de Omega.

Esa discusión se dio durante el capítulo 53 cuando en una conversación terminó en molestia por quienes no estuvieron de acuerdo, por lo que más adelante se sentaron nuevamente a hablar del tema y en medio de dimes y diretes entre Francisco y Darlyn.

“Pues también sería mucho mejor que Luisa no sepa a quién le vamos a colocarle el chaleco, por el respeto al equipo” — Francisco

“No estoy irrespetando al equipo” — Darlyn

Darlyn se retiró al rato y en medio de la tristeza se fue hasta el cuarto y habló con Glock, en sus palabras criticó que Francisco la hizo sentir pequeña y que quiere tener poder en Beta cuando solo lleva tres ciclos con ellos.