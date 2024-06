Dan palo a Darlyn del ‘Desafío XX’ tras criticar a Francisco por decirle sus verdades en la cara

Durante el capítulo 53 del ‘Desafío XX’ los tres equipos que siguen en pie en la competencia se enfrentarían en la prueba de sentencia y servicios en lo que es el segundo día del ciclo de eliminación de hombres.

La prueba de relevos inició con una rampa a la que debían subir para lanzarse a la piscina larga, para luego atravesar por debajo de unos obstáculos de rejas y luego por encima de un tubo.

Al salir de ella cruzar sobre un equilibrio de madera, para saltar a la piscina profunda la cual en el fondo tenía sujetados unos discos, liberarlos y salir de la piscina para ponerse sobre el punto de definición y lanzarlo hacia una cesta suspendida que tenía una ranura en la parte central y al lograrlo regresar al punto de partida por los mismos obstáculos para marcar el revelo.

Pero mucho antes de la prueba en la que Santi casi se ahoga en la piscina profunda por lo que Yoifer tuvo que intervenir para ayudarlo, en la casa Beta sostenían una votación sobre a quién le pondrían el chaleco tras ganar la prueba anterior.

Y es que Darlyn sostuvo una conversación con Luisa de Omega en la que definieron que sería para Kratos, ya que a Alejo no lo tocarían por ahora. Los demás de Beta tenían otra opción, por lo que le reclamaron a Darlyn por dar una palabra cuando ya no hay una alianza. La conversación terminó en molestia por quienes no estuvieron de acuerdo, por lo que más adelante se sentaron nuevamente a hablar del tema y en medio de dimes y diretes

“Pues también sería mucho mejor que Luisa no sepa a quién le vamos a colocarle el chaleco, por el respeto al equipo” — Francisco

“No estoy irrespetando al equipo” — Darlyn

Darlyn se retiró al rato y en medio de la tristeza se fue hasta el cuarto y habló con Glock, en sus palabras criticó que Francisco la hizo sentir pequeña y que quiere tener poder en Beta cuando solo lleva tres ciclos con ellos.

“Usted quien se cree para hablar de mí o de mi equipo. Realmente siento que es una persona que con su energía me bloquea” — Darlyn

Sin embargo, una cosa piensa Darlyn y otra muy distinta los televidentes quienes le dieron la razón a Francisco, por lo que por medio de las redes sociales se manifestaron al respecto.