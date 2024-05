“Viva Andrea Serna”: Francisco regresó al ‘Desafío XX’ y las reacciones no paran

Durante el capítulo 39 del ‘Desafío XX’ las emociones siguieron a flor de piel y en los primeros minutos de la emisión así quedó claro, pues con el equipo Beta en playa luego de la expulsión de Marlon, este continuaba siendo el tema de conversación.

Es así como hablaron de otra situación como lo fue la entrega de dinero de Marlon a Hércules para le entregara a su padre, pero la presentadora Andrea Serna estableció contacto con los equipos para el llamado a la prueba y con ello, algunas noticias.

“Y para ustedes Beta, hay noticias. Saben, cuando sale un participante, regresa de la muerte el eliminado inmediatamente, en este caso Francisco, vestido de azul. Así que, vamos a darle la bienvenida a Francisco”, dijo la presentadora Andrea Serna.

Seguidamente le cuestionó sobre lo que sería la adaptación a un equipo que hasta hace poco había sido su rival, sin embargo, dentro de ese equipo está Arandú con quien convivió en Alpha, antes de la reorganización por la prueba de capitanas.

Tal y como era de esperarse la reacción de los televidentes no tardó en llegar, pues celebraron por medio de las redes sociales lo que ha sido el regreso de Francisco a la competencia, pero también de quienes esperaban el regreso de Marlon.

“Devuélvanme a mi Marlon, no quiero a Francisco 😭”, “La verdad a mí no me importa cómo fue en ediciones pasadas, Francisco es una persona que merece la oportunidad que le da el desafío para salir adelante”, “Volvió Francisco no importa que sea a beta lo importante es que vuelva”, “Francisco en Beta quiere decir que Alpha no verá la luz del día este ciclo con un solo man compitiendo” y “Hoy Francisco pronunció más de 4 palabras en la convivencia de Beta. Cómo se nota que primaban las peleas y dejaron en segundo plano la oportunidad de conocer más a allá”, son algunas de las reacciones que destacan.