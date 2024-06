¿Quedó afectada? ‘La Segura’ reveló su condición para volver a participar en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Segura’ dio a entender que no quedó del todo complacida con su experiencia en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, ya que a través de una historia de Instagram la influencer contó cuál sería la condición para volver a participar en este reality show de este estilo.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido figuró como una de las participantes favoritas del público, con muchos televidentes dando por hecho que llegaría a la final del programa. Sin embargo, en un giro inesperado terminó saliendo poco antes de cumplir los 100 días dentro de la casa/estudio.

Puede leer: Naren Daryanani de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN se sometió a delicado trasplante

Este evento generó todo tipo de reacciones negativas entre sus seguidores, quienes acusaron a RCN y a ViX de manipular las votaciones debido a que en la gala anterior ella había recibido la mayor cantidad de votos del público para ser salvada.

La Segura también se mostró algo escéptica sobre su eliminación, dando a entender a través de varias historias que desconfiaba de la autenticidad de estos resultados.

Y tal parece que a propósito de esto, las cosas entre ella y el canal no quedaron del todo bien, debido a que a través de una sesión de preguntas y respuestas le contestó a un seguidor si volvería a participar en La Casa de los Famosos.

“Si me llaman de una ‘international’ como un México, un Estados Unidos, una cosa así del mismo formato, capaz que sí, ¿por qué decir que no? Uno nunca dice nunca”, contó la influencer en una historia, indicando que le gustaría internacionalizarse con un proyecto como este.

PUBLICIDAD

Lea también: Karen Sevillano y Ornella Sierra de La casa de los famosos pidieron una colaboración para La Segura, ¿de qué se trata?

La Segura aún sigue en proceso de adaptación tras salir de La Casa de los Famosos

A pesar de que la joven salió de la casa/estudio hace más de un mes, ha dejado entrever en más de una oportunidad que le ha costado un poco adaptarse nuevamente a su vida antes de La Casa de los Famosos.

De hecho, esta es una de las razones por la cuales La Segura no está convencida en este momento sobre si volvería a participar en un reality show similar: “creo que en este momento no, bebés. Acabo de volver a la realidad, pero no lo sé, creo que lo pensaría”.