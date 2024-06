“Se acabó”: Sandra Muñoz contó por qué no se junta con los exparticipantes de ‘La Casa de los Famosos’

Sandra Muñoz le dejó claro a sus seguidores que después de haber terminado la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia quiere pasar de página en su vida, aprovechando esto para contar las razones por las cuales se ha visto un poco alejada del resto de sus compañeros del reality, en especial del grupo que ella apoyaba.

La exparticipante del programa de RCN terminó siendo una figura destacada durante los casi dos meses que estuvo compartiendo con todos los famosos dentro de la casa/estudio, en especial con Juan David Zapata, con quien inició un romance que llamó la atención de muchos televidentes.

Curiosamente, esta pareja terminó encontrando la salida durante la misma gala de eliminación, ya que era de doble nominación. Sin embargo, el par reingresó a la casa nuevamente de manera independiente durante situaciones especiales.

Pero luego de esto, Sandra Muñoz no volvió a figurar en el programa, ni siquiera para la gala final donde los exparticipantes estuvieron entre el público para poder conocer en vivo quién sería el ganador de La Casa de los Famosos.

Y a propósito de su ausencia y de la insistencia de sus seguidores, la modelo decidió pronunciarse al respecto al explicar por qué no estuvo presente en la gala final: “primero, porque estaba cansada, porque estaba enferma; segundo, porque no me gusta la fiesta y porque ya se terminó el reality”.

Sandra Muñoz ya no quiere seguir hablando sobre La Casa de los Famosos

En la misma serie de historias, la colombiana continuó refiriéndose a lo poco que se ha pronunciado sobre sus compañeros y sobre el programa, indicando que ahora que ha terminado no quiere saber más nada de este show.

“No pienso ni quiero quedarme con el team papilla, en el reality, en el programa, no. Eso ya se terminó. O sea, mi vida es la que estaba antes del reality y ahora”, dijo contundentemente Sandra Muñoz.

A propósito de estas declaraciones, la actriz indicó que a pesar de que no se ha juntado nuevamente con sus excompañeros, igualmente se pone a la orden con ellos para cualquier cosa que necesiten, independientemente del equipo al que formen parte, ofreciéndoles su amistad en el proceso.

También invitó a sus seguidores a dejar a un lado las diferencias entre bandos, incluyendo a los participantes que tenían ciertos roces con otros, señalando que esto debería quedar en el pasado ahora que La Casa de los Famosos llegó a su fin.