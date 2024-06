‘La Segura’ contó cuándo y dónde tiene pensado casarse con Ignacio Baladán

Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’, sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, esta vez al compartir detalles sobre sus planes de boda con el uruguayo Ignacio Baladán. Baladán, quien es chef pastelero, le propuso matrimonio a Segura durante su participación en el reality show ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

En un video publicado en sus redes sociales, ‘La Segura’ respondió a sus seguidores sobre su compromiso y sus futuros planes de matrimonio. Aunque aún no ha comenzado con los preparativos de la boda, la creadora de contenido ya tiene una idea clara de cómo quiere que sea ese día especial.

Además, han contratado a un wedding planner para que los ayude con los detalles. Un tema recurrente entre sus fans es cuándo llegará el primer ‘segureñito’, a lo que Segura respondió con humor, diciendo: “Qué ganas de verme embarrigada”.

La exconcursante del reality de RCN mencionó que su novio, Ignacio, le dio libertad total para organizar la ceremonia y la celebración. Sin embargo, Segura planea hacerlo con paciencia, asegurándose de que todo salga perfectamente.

¿Dónde y cuándo se casará ‘La Segura’

Al responder a una pregunta en su cuenta de Instagram sobre los detalles de su boda, ‘La Segura’ reveló que ambos desean casarse al aire libre. “No sé si ya se los había contado, mami. Los dos nos queremos casar frente al mar. Después de recuperar mi libertad, hablamos del tema de nuestro matrimonio y él me dijo que quería casarse frente al mar. Yo también lo quiero así. Eso téngalo claro, que Dios nos permita casarnos frente al mar”, expresó la caleña.

En cuanto a la ubicación, aunque aún no tienen un lugar definido, Segura mencionó que Cartagena es un destino muy probable. “Todavía no tenemos muy claro dónde, pero puede que sea en Cartagena, si Dios quiere. Ese es el destino más probable y posible. Además, queremos casarnos antes de que finalice el siguiente año (2025)”, añadió.

La influencer enfatizó que no le agrada la idea de estar comprometida por mucho tiempo sin concretar la boda. “¡Ay no! A uno le pidieron matrimonio para casarse, no para esperar”, comentó con determinación.