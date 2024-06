‘El Gato’ de ‘Sábados Felices’ tiene importante trabajo en Blu Radio que pocos conocían

Un ‘Guinness World Record’, respalda la inmensa trayectoria de ‘ Sábados Felices’, programa de Caracol que es catalogado como el formato televisivo cómico con más años en la televisión mundial. Audiovisual por el que han pasado destacados presentadores como Hernán Orjuela y Humberto Rodríguez ‘El Gato’, este último, el encargado de dejar atónitos a gran parte de la audiencia de Blu Radio, al revelar el importante trabajo que tiene allí.

En entrevista para ‘El Klub’ programa de la emisora La Kalle, dirigido por el comediante Jhovanoty , Rodríguez decidió revelarle a sus seguidores algunos aspectos desconocidos de su vida privada, dentro de ellos la razón por la que siempre usa gafas oscuras: “Yo sufro de fotofobia desde los 22 años, que es hipersensibilidad a la luz. Las luces me afectan muchísimos, después de una hora me afectan; además no soy visco. (...) Ya son parte de mi personalidad. (...) Tengo 23 pares de gafas”, expresó ‘El Gato’.

Adicionalmente, el bogotano, dejó a muchos en ‘shock’ luego de hacer una de las voces promocionales de ‘Blu’, trabajo que viene ejecutando desde que se fundó este medio en 2012, emisora que también le ha dado la oportunidad de tener su propio espacio, llamado ‘La Hora del Gato, en la que habla de otra de sus grandes pasiones, la música, programa que normalmente es transmitido en época de vacaciones.

Luego de esta revelación, Humberto decidió desahogarse y hablar de las críticas que ha recibido en los últimos años ‘Sábados Felices’, algunas de ellas provenientes de algunas personas que ya no hacen parte del elenco: “Cuál es la necesidad de denigrar, acabar, despotricar y hacer lo más negativo de alguien que lo que quiere es darte, cariño, humor o en este caso humor. (...) Si vas a ver el programa no hay necesidad de recurrir a las redes para criticar”, expresó el hombre de 55 años.