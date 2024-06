¿Quién le enseña a quién? Sebastián Martínez sacó sus mejores pasos de salsa choke y ‘humilló’ a reconocida bailarina

Sebastián Martínez es uno de los actores más reconocidos en la industria del entretenimiento, pues cuenta con más de 15 años de experiencia mostrando su talento tantos en telenovelas como en series de televisión, siendo principalmente recordado por ‘Juegos prohibidos’, ‘Rosario Tijeras’, ‘Hasta que la plata nos separe’, entre otras. Aunque el camino del paisa no ha sido sencillo, logró internacionalizar su carrera residiendo en otros países del mundo durante algunos meses. Además de su talento y de su atractivo ha buscado darse a conocer por medio de las redes sociales y recientemente Martínez sacó sus mejores pasos de salsa choke y ‘humilló’ a reconocida bailarina.

¿Con quién Sebastián Martínez se mostró bailando?

En medio de este camino, Martínez también es la cara principal de diversas marcas, teniendo de paso la oportunidad de compartir con varias personalidades del entretenimiento y la más reciente se dio con Valeria Sandoval, hija de la actriz de ‘Las muñecas de la mafia’, Alejandra Sandoval. Durante el video compartido por la bailarina buscó enseñarle al actor a bailar salsa y salsa choke, pero la reacción por parte de Sebastián al no poderle seguirle el ritmo no pasó desapercibida, pues aunque lo intentaba sus piernas no lograron encontrar el ritmo predilecto para estos géneros.

Tanto así que optó por resaltar el talento en el baile con el que cuenta Valeria, sin embargo, al final del corto clip, Sebastián Martínez mostró sus mejores pasos de baile, generando risas entre los internautas, como es costumbre, ya que son pocas las veces en las que el actor suele dejarse ver bailando.

¿Cuáles son los otros negocios de Sebastián Martínez?

Martínez además de sus proyectos televisivos, también ha buscado darle paso a otras facetas, especialmente junto a su esposa, Kathy Sáenz con quien lleva 15 años de matrimonio, pues desde hace algún tiempo residen en una finca cerca a Bogotá, donde la cosecha y venta de café ha sido la principal protagonista, sin dejar de lado, la serie de animales que han sabido robarse el corazón de la familia Martínez Sáenz.

Por otro, lado el paisa también es embajador de otras marcas como BMW y suele promocionar otras con respecto a la comida, el deporte y la salud. Sin dejar de lado a su hijo, Amador, quien también cuenta con una amplia visibilidad y también es la cara de algunas marcas mientras que lleva a cabo su pasión en el kartismo.