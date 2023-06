Valeria Sandoval contó la incómoda experiencia que vivió cuando subió de peso

Valeria Sandoval le contó a sus seguidores lo difícil que fue para ella subir de peso, en especial al vivir una incómoda experiencia en el proceso que la dejó con un sinsabor, explicando cómo atravesó por este proceso y la manera en que logró salir adelante.

Valeria y su mamá, Alejandra Sandoval son las protagonistas del podcast, ‘Las Sandoval’, en donde tratan todo tipo de temas, muchos de ellos enfocados en psicología y la sociedad actual, dando sus respectivas experiencias y ejemplos de estos tópicos. También cuentan con la participación de diversas figuras del espectáculo colombiano.

Y fue precisamente en uno de los capítulos de su programa que la joven decidió sincerarse sobre la etapa en la que subió algunos kilos de más, indicando que fue un proceso en el que al principio se sintió muy cómoda.

“Creo que me subí de peso en el 2021 porque tuve un cambio emocional. Pero lo chistoso es que cuando me engordé yo estaba refeliz”, dijo. Seguidamente contó que cuando se siente triste ocurre lo contrario y empieza a bajar de peso, comentando que durante esa época la gente la elogiaba por su figura, algo que la hacía sentir incómoda porque para ella significaba una etapa no tan agradable.

“Eso a mí me pasa: cuando yo me pongo muy flaca, algo más huesuda, es porque estoy triste. Y la gente [me decía] ‘estás divina’”, indicó Valeria Sandoval en el programa, dejando ver que siempre ponía mala cara cuando le hacían piropos por esa razón.

También contó que cuando subía de peso y estaba más feliz recibía algunos comentarios no tan agradables sobre su figura: “entonces me subí de peso y todo el mundo me empezaba a comentar como: ‘wow, estás cachetona’, no sé qué, y yo estaba super contenta conmigo misma, viviendo un momento súper bueno en mi vida, feliz”.

Durante este programa, Alejandra y Valeria Sandoval estuvieron acompañadas de la modelo Laura Tobón, quien no dudó en hacer un comentario respecto a la anécdota de la bailarina, mostrándose incrédula ante los comentarios que le hacían y simpatizando con su situación ya que a ella le está pasando lo mismo.