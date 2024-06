“Pensé que iba a nacer mi hija”: Manuela Gómez relató el fuerte malestar que tuvo por una comida

Manuela Gómez, famosa por su participación en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, compartió con sus seguidores un angustiante episodio que la hizo temer por la vida de su hija, Samantha. A través de sus redes sociales, la influencer Manuela relató cómo una comida le desencadenó una severa enfermedad estomacal que la llevó al hospital, haciéndola pensar que daría a luz de forma prematura.

En sus historias de Instagram, Manuela detalló que no se ha sentido bien de salud tras consumir un caldo de frijol, el cual le provocó una gastroenteritis. “Estuve en el hospital con una gastroenteritis, me tomé un caldito de frijol pues la tintica fue lo que me cayó mal porque era lo único que vomitaba, fue una cosa espantosa”, explicó la creadora de contenido.

La situación empeoró cuando los esfuerzos al vomitar hicieron que la posición de su bebé cambiara. Según los últimos estudios, Samantha estaba sentada sobre su vejiga.

“Era horrible, hice tanta fuerza que la bebé se volteó. La bebé todo este embarazo ha estado sentada, pero desde ese día, fue tanta la fuerza que hice, que se los juro, yo pensé que se me iba a venir Samantha, pensé que iba a nacer en el baño a lo malhecho, fue horrible no era capaz de ir al hospital porque no era capaz de manejar”, narró Manuela con evidente angustia.

Este no ha sido el único problema de salud que Manuela ha enfrentado durante su embarazo. Semanas antes, tuvo que ser hospitalizada en Estados Unidos debido a complicaciones graves. Su hija Samantha presentó un drástico bajo peso debido a una anomalía en la arteria que la alimenta. Además, Manuela también sufrió de niveles peligrosamente bajos de plaquetas, un síntoma muy serio durante el embarazo que requiere atención médica constante.

A pesar de estos desafíos, Manuela Gómez sigue mostrando una gran fortaleza y determinación. Ha sido muy abierta con sus seguidores sobre los altibajos que ha enfrentado, compartiendo tanto sus preocupaciones como sus esperanzas.