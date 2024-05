“La bebé está baja de peso”: Manuela Gómez regresará urgente a Colombia para dar a luz a su hija

Manuela Gómez anunció que regresará a Colombia lo más pronto posible debido a complicaciones en su embarazo. Según explicó en sus redes sociales, su hija está bajando drásticamente su porcentaje de peso, lo que indica que probablemente nacerá antes de lo previsto.

La influencer también señaló que tuvo que abandonar el hospital en Estados Unidos donde estaba siendo atendida debido al alto costo de los exámenes y la atención médica. En una publicación, la creadora de contenido expresó su preocupación por el costo excesivo de la salud en Estados Unidos y su decisión de salir de la clínica para evitar una deuda exorbitante cuando regresara al país..

Recientemente, Manuela preocupó a sus seguidores al publicar una foto en la que se le veía en una cama de hospital, indicando que le estaban realizando estudios para asegurarse de que todo estaba bien con su embarazo. Poco después, en otro video en sus historias de Instagram, relató su experiencia en el hospital.

“El día de ayer me tocó salirme literalmente del hospital. Los médicos me recomendaron quedarme hospitalizada, pero si por dos exámenes ya la cuenta iba como en 10,000 dólares, por una hospitalización la cuenta iba a ser de 20,000 a 30,000 dólares y mi póliza de seguro no cubre esa cantidad”, explicó Gómez.

Además, mencionó que su seguro médico es de Sura, la EPS que recientemente informó su retiro del sistema de salud. No quiso arriesgarse a acumular una deuda de hasta 50,000 dólares, que al cambio oficial serían más de 190 millones de pesos. Su temor era regresar al país con una deuda impagable.

Sobre la salud de su hija, Gómez detalló que los médicos le informaron que el peso de la niña seguía disminuyendo drásticamente. Ya está gestionando su regreso al país para reunirse con su doctor y realizarse otros exámenes. “Lo más probable es que la niña nazca antes de tiempo y obviamente me la van a tener que sacar porque el conducto que la alimenta no está funcionando bien. Entonces, tocará regresar y dejar todo en manos de Dios”, expresó.