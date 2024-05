“Creo que me tienen que sacar la bebé”: Manuela Gómez reveló que está teniendo problemas con su embarazo

Manuela Gómez es una creadora de contenido que ganó popularidad en el mudo de la farándula luego de su participación en el reality conocido como ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. Desde el 2012 que hizo parte de este programa, Manuela ha acumulado cerca de 2,3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, por donde suele compartir varios de sus viajes, su estilo de vida y su vida familiar. Justamente a través de esta red social, la influenciadora compartió con sus seguidores que estaba bastante preocupada por la salud de su bebé, pues cabe resaltar que la Gómez está en etapa de gestación.

La también modelo compartió la noticia de su maternidad hace unos meses, dejando sorprendidos a sus seguidores, sin embargo, recientemente compartió un detalle que la tiene bastante inquieta acerca del desarrollo de su bebé, al interior de su vientre.

La creadora de contenido contó que en un control prenatal evidenciaron que su bebé está baja de peso, aspecto que podría ser riesgoso para su salud. “La bebé está muy flaca, está por debajo del promedio. Tengo que esperar 15 días para hacerme otra ecografía para saber si la bebé bajó o subió. O sea, estos 15 días son súper definitivos, porque la bebé está muy flaca y no sabemos qué puede pasar. Quería contarles porque la cosa no está muy positiva”, relató Gómez.

De igual manera, la famosa explicó que si su bebé no lograba ganar peso, probablemente tendría que someterse a un parto prematuro: “Si sigue bajando el nivel, creo que me tienen que sacar la bebé, pues tengo que parir antes de tiempo y me imagino que la tendrán que meter a incubadora”.

Ante la alarmante situación varios de los seguidores de la creadora de contenido le han sugerido que ingiera más alimentos; sin embargo, de acuerdo a Manuela su alimentación no tendría nada que ver con lo que le está pasando, pues en el dictamen médico, los profesionales aclararon que el problema se debe a que el conducto, es decir el cordón umbilical, no es lo suficientemente grueso para transportar los suficientes nutrientes que requiere su bebé.

“No tengo que comer más, ni menos, eso no tiene nada que ver con el crecimiento de la bebé, es el conducto por donde le está pasando la comida, no es suficientemente grueso”, puntualizó.