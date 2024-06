Alejandro Estrada no ocultó su molestia ante delicada situación en ‘MasterChef Colombia’

El capítulo 5 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ del pasado 23 de junio en su novena temporada, y la sexta como celebridades, dejó a la expectativa a muchos, pues a los delantales negros les tocó el reto de salvación.

PUBLICIDAD

Cada uno de los 22 participantes entró con la energía habitual, algunos tranquilos y otros con mucha tensión sobre lo que sería la edición en la que l actriz Nina Caicedo esperaría saber con quién no se tendría que enfrentar en el reto de eliminación entre Camilo Sáenz, Martina ‘La Peligrosa’, Ilena Antonini y Franko Bonilla.

El reto se trataba de una preparación libre con despensa abierta, pero con sorpresa que llegarían más adelante, pues los participantes tendrían que cambiar de lugar para atender la preparación de sus compañeros.

Es así como se dieron diversas situaciones incomodas en la que Camilo Sáenz cuestionó severamente el trabajo que Franko Bonilla hizo en su estación, por lo que no disimuló su molestia ante las cámaras, desatando así varias reacciones.

Los participantes con inmunidad que estaban en el balcón no dejaron pasar por alto el momento y en medio de susurros juntos a las entrevistas individuales manifestaron su postura ante la actitud de Camilo Sáenz, y uno de ellos fue el actor Alejandro Estrada.

“No estoy de acuerdo con lo que hizo Camilo. Eso es algo que no se hace realmente porque esto es un trabajo en grupo. No me parece que sea la actitud. Tenemos que estar unidos. Uno puede discutir las cosas con los compañeros porque precisamente es un trabajo en grupo”, dijo Alejandro Estrada

Franko Bonilla fue quien más recibió ayuda de parte de sus compañeros en el balcón, y al finalizar la preparación terminó recibió el halago de los jueces, en especial por el perfecto corte de sus zanahorias.

El comediante terminó siendo el ganador del reto de salvación quitándose así el delantal negro, lo que le garantiza una semana más en la competencia y librarse de estar en el grupo en el que está el primer eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.