“De milagro me dejaron ir al baño”: Ricardo Orrego de Noticias Caracol reveló detalles de la vez que lo “encanaron”

Con 49 años en su rodar, el periodista deportivo, Ricardo Orrego, continúa siendo una de las figuras más destacadas en los medios de comunicación en el país, llegando a las casas de los colombianos con sus apariciones en Noticias Caracol, el Gol Garacol y programas de la emisora Blu Radio, como Mañanas Blu y Blog Deportivo . Precisamente el nacido en Manizales ha dado de qué hablar luego de revelar detalles de la vez que fue “encanado”, mientras realizaba sus labores. ¿Dónde? ¿Cuándo? Acá le contamos.

PUBLICIDAD

El hombre que tendrá una nueva aventura cubriendo la Copa América que inició en Estados Unidos, el pasado jueves 20 de junio, concedió una entrevista al formato ‘El Klub’ de ‘La Kalle’, el cual es dirigido por el comediante Jhovanoty. Allí reveló algunos pormenores de la vez en la que por poco es deportado, luego de que las autoridades de Qatar le impidieran la entrada a este territorio, que, en 2018, era la sede del Mundial de Fútbol del que salió campeona la selección argentina.

“El rollo fueron mis apellidos. Yo soy Ricardo Orrego Arboleda; y en la documentación que pedían allí yo tenía que llamarme Ricardo Arboleda Orrego y éramos de los primeros periodistas que llegábamos al mundial. (...) Me enviaron a un salón, donde no había agua, no había café, de milagro me dejaban ir al baño. (...) Fueron 24 horas. (...) Se enamoraron de mí”, expresó Orrego.

“Estaban buscando un vuelo para devolverme a Madrid. (...) Al día siguiente llegó un ‘enturbantao’, después de que pasé la noche entera allí. No sé qué poder tenía, me pidió el pasaporte, volvió en media hora y me dijo “discúlpenos, todo está bien, siga””, añadió el comunicador que le sumó otra historia a su relato, ya que dio a conocer que en un viaje de trabajo a Argentina, sufrió una grave intoxicación al comerse una porción de pizza.