Yina Calderón no desiste en ser reina y anuncia que la preparará “el más top” del país

Yina Calderón anunció que llevará a cabo el reality de su vida, que ella mismo tituló “Camino a ser reina”, con el objetivo de convertirse en candidata a un certamen de belleza en el país. Desde Perú, donde pasa unas cortas vacaciones con su familia, la popular influencer reveló a través de sus redes sociales que pronto informará en qué concurso participará y qué región representará.

“Para los que pensaban que era una broma al principio, me llegó la propuesta. Dije sí, pero tengo tatuajes, tengo cirugía, nunca he sido reina, y soy una bruta caminando en tacones. Me va a preparar ‘el más top de los top’, preparador de reinas a nivel mundial, César Prado. (César) quiero agradecerte por medirte a esto. El lunes tengo mi primera cita con él y les voy a mostrar absolutamente todo mi cambio, todo mi juicio, toda mi dedicación y les prometo que me hago reina porque me hago reina, porque me llamo Yina Calderón”, declaró en un video en Instagram.

Enfatizó que el proceso será duro ya que César Prado, conocido por su exigencia, estará viajando a Europa después de reunirse con ella. “Sé que no sé caminar en tacones, sé que para mí va a ser duro porque soy una niña campesina, que la vida la trajo acá y que me la he luchado. Les voy a mostrar que los sueños nunca son imposibles”, añadió.

Este reto implicará una transformación significativa para Yina. Tendrá que dejar el lenguaje grosero, quitarse los tatuajes, aprender de pasarela y dominar el inglés. “Sé que tengo que adelgazar mucho más, pero de la mano de César lo voy a lograr. Búrlense que cuando me llamen a la tarima y me vean, les voy a demostrar que sí se pudo. Si me toca cambiar todo eso, lo voy a hacer porque quiero, chicas, ser ejemplo para todas ustedes”, expresó.

Consciente de que su decisión puede no ser bien recibida por todos, Calderón se mostró determinada a superar las críticas y alcanzar su sueño. “Sé que muchos no estarán de acuerdo con mi decisión ya que tienen un prototipo de reina que yo no soy, pero lo daré todo para alcanzar mi sueño, pese a las críticas”, concluyó.