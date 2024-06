Jorge Rausch de MasterChef Celebrity confesó cual ha sido “el mejor negocio” que ha hecho en su vida; no fue en Colombia

‘MasterChef Celebrity’ es un famoso ‘reality’ de cocina de RCN Televisión que ha estado acompañando a los televidentes a lo largo de seis temporadas, donde la mayor sorpresa se la llevan los 22 famosos quienes llegan a mostrar sus habilidades gastronómicas y a medirse en los diferentes retos que deben enfrentar con el fin de convertirse en el mejor cocinero de Colombia. En medio de esta nueva temporada las nuevas caras no han pasado desapercibidas en el equipo de jurados sobre todo, como lo es Adria Marina, quien estará acompañada por Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quien recientemente confesó cual ha sido “el mejor negocio” que ha hecho en su vida; no fue en Colombia.

¿Cuál ha sido el mejor negocio de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

En medio de la nueva temporada del ‘reality’ de RCN Televisión el mayor foco ha sido precisamente los jurados y aquellos detalles desconocidos sobre sus vidas. Aunque tanto Rausch como Zubiría han sido los protagonistas de ‘MasterChef Celebrity’ a lo largo de sus seis temporadas, siempre aparecen detalles nuevos. Y recientemente, durante una entrevista para la revista Cromos, el chef confesó que la regla irrompible en su hogar tiene que ver con que siempre cocina, pero no él no lava los platos, situación que le hizo recordar sus primeros pasos en la cocina.

El jurado del programa de cocina indicó: “Eso quiere decir, Jorge Rausch aún no lava platos en su casa (...) Me fui a vivir a Israel con dos compañeras de casa que eran compañeras mías del colegio y el primer día llegué cociné y ellas se pararon y yo lavé los platos. Al día siguiente, yo cociné otra vez porque ellas tenían que trabajar y yo no tenía nada que hacer todavía entonces ella se iban a parar y yo les dije hagamos un negocio si quieren yo cocino todos los días, pero ustedes lavan la loza”.

Seguidamente, Jorge Rausch reiteró que este fue “el mejor negocio” que ha hecho en su vida, porque gracias a esto comenzó a alejarse de su carrera para descubrir su pasión por la gastronomía, dejando claro que se ganó el derecho de no lavar los platos.

¿Quién es la pareja de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’?

La pareja de Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ es Nathalie Monsalve, quien es una modelo y empresaria. La mujer es 24 años menor que el chef, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el amor entre ellos siga más latente que nunca, pues llevarían alrededor de 5 años. Monsalve también se ha daddo a conocer a través de sus redes sociales debido a su gusto y respectivos conocimientos con el maquillaje y ahora lanzó su marca de lencería y su lanzamiento se dio en el restaurante de Rausch ‘Casa palermo’, por supuesto, demostrando así el apoyo que se dan en cada uno de sus proyectos.