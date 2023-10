Tras la dura guerra que se está viviendo en Israel, Jorge Rausch reveló su experiencia cuando fue militar en ese país

Jorge Rausch se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión colombiana gracias a su participación como jurado en el concurso de cocina ‘MasterChef’. En el reality, Rausch es uno de los jurados más estrictos con sus participantes. Se podría decir que, tal vez, esa forma de ser viene de su entrenamiento militar y de su paso por las cocinas europeas.

Jorge Rausch migró a Israel cuando tenía 26 años, con el propósito de terminar sus estudios de Economía, pero una vez en el país de sus ancestros tuvo que prestar el servicio militar, como todos los israelíes.

“Empecé a cocinar a los 25 años, cuando no me aguantaba una clase más de economía. Yo viví en Israel y terminé cocinando para no lavar los platos, ya que yo vivía con dos compañeras”, comentó el chef en una entrevista con ‘Bravíssimo’, del canal ‘CityTv’.

El chef bogotano reveló que se “aburrió” de la carrera de Economía y en ese momento comenzó su amor por la cocina, así que su novia de esos momentos lo apoyó con el sueño de convertirse en chef, lo ayudó a encontrar una escuela de cocina, pero su meta se puso en pausa por unos meses porque le tocó prestar servicio militar obligatorio en Israel.

“Me tocaron solo seis meses. Yo tenía un primo coronel. Recuerdo que le dije: ‘quiero ir al ejército a cocinar’, pero él me respondió: ‘¡no! Ahí solo van los criminales, no puede ir a cocinar’. De modo que hice unos cursos de rescate”, recordó el jurado de MasterChef.

El jurado de MasterChef compartió con sus 1,5 millones de seguidores en la red social Instagram una fotografía de cuento estuvo prestando servicio militar en Israel y, además, reveló que su paso por el ejército fue duro pero no tanto como el entrenamiento en Europa.

“Años atrás, en Israel, cuando aún hacía caso. Año 1997 aproximadamente. Buenas épocas, el ejército era duro, pero jamás tan duro como el entrenamiento de cocina en Europa”, escribió en su momento el chef.