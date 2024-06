Aida Victoria Merlano reveló el ‘problemita’ que enfrenta para viajar a Estados Unidos

Aida Victoria Merlano le compartió a sus seguidores que tiene un conflicto a la hora de viajar a Estados Unidos, indicando que este percance la ha mantenido alejada de su novio, ‘WestCol’, quien actualmente se encuentra en este país. También aprovechó para volver a pronunciarse sobre el tema de la maternidad, hablando sobre qué le depara el futuro alrededor de este tema.

La creadora de contenido suele compartir muchas fotos y videos en donde aparece con su pareja en diferentes actividades, desde acompañarlo a eventos y sesiones de streaming, hasta protagonizar algunas escapadas románticas donde dejan ver la química que hay entre ellos.

Sin embargo, en el reciente viaje que hizo WestCol a Estados Unidos se puede ver que estuvo sin la compañía de su novia, publicando imágenes en donde aparecía con otros streamers. Por su parte, la influencer dejó ver que efectivamente ella se quedó en Colombia.

Esto llamó la atención de un usuario de Instagram, quien no dudó en tomar en cuenta una sesión de preguntas y respuestas en Instagram para interrogarla sobre por qué decidió quedarse. Y antes esto, la joven decidió sacar su lado más cómico para aclarar la duda.

“Porque para alcanzarlo me iba a tocar irme por México y que me cruzara un coyote. No ves que yo no tengo visa. Es que esos gringos también, se ‘fresean’ muy fácil, ya uno no puede tener un pequeño problema legal porque no lo quieren dejar entrar”, dijo Aida Victoria Merlano.

La influencer hizo referencia a los recientes problemas que tiene con la DIAN, además de los cargos que enfrenta por ayudar a escapar a su mamá de la cárcel, un caso que la ha perseguido y le ha generado diferentes inconvenientes durante varios años.

¿Aida Victoria Merlano quiere seguir adelante con su faceta maternal?

Durante la misma sesión de preguntas y respuestas, la creadora de contenido también fue interrogada sobre cómo avanza su proceso maternal, con un usuario de Instagram preguntándole cuándo va a salir embarazada.

Y a propósito de esto, Aida Victoria Merlano no dudó en brindar una respuesta e indicó que si bien ella quería iniciar con este proceso, las cosas todavía no se habían podido dar, trayendo a colación una situación contada con su sentido del humor característico.

“Yo quiero. Mi economía me lo permite, mi pareja estable también, pero nada, cosas que no entiendo de esta vida. Estuviese yo adolescente y apurada para pagar un short fiado que saqué de la revista de mi abuela y ya estaría parqueada en un carro, en una gasolinera, con un pequeño dolor abdominal, un retraso de tres meses y en un baño, orinando en una prueba de embarazo y asustada porque en un ‘suanfoson’ con el que se levanta a las 11 de la mañana, desayuna y queda desocupado, me pasaron cositas”, contó la joven.