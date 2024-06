“No cuides a tu marido”: Aida Victoria Merlano causó polémica en redes por sensual baile

Aida Victoria Merlano ha generado una gran polémica en redes sociales tras compartir un video en el que baila sensualmente. Conocida por no tener miedo a expresar su personalidad y romper esquemas, la novia de Westcol decidió elevar la temperatura en Instagram al publicar un clip en el que aparece bailando semi desnuda, provocando un gran revuelo entre los internautas.

El video, compartido en su perfil de Instagram, muestra a Aida Victoria moviéndose con gran destreza al ritmo de la música. Junto al clip, la influencer escribió una frase que no tardó en generar controversia: “No cuides a tu marido, cuida más bien tu heterosexualidad”. Esta declaración, junto con su atrevido baile, provocó una avalancha de comentarios en su publicación.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, llenando la publicación de opiniones diversas. Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Aquí más de una está dudando”; “Ufff, ¡qué diosa eres! Necesito un gramo de esa actitud”; “PASADA 😍 ya me hiciste dudarrrrrrrr”; “MANA, me dieron ganas de meterme al gym”. Estos comentarios reflejaron cómo el video ha impactado a muchos, generando tanto admiración como introspección entre sus seguidores.

Este no es el primer incidente en el que Aida Victoria Merlano se convierte en el centro de atención por sus publicaciones. Hace poco, la influencer sorprendió a sus seguidores con un cambio de look. En un video, mostró el proceso de su transformación en manos de un reconocido estilista en Bogotá, revelando su nuevo color de cabello. Esta nueva apariencia también fue objeto de numerosos comentarios, tanto favorables como negativos.

Aida Victoria Merlano, quien constantemente desafía las normas sociales y utiliza sus plataformas para expresarse libremente, demostró una vez más su capacidad para captar la atención y provocar debates. Su última publicación no solo subrayó su audacia y confianza en sí misma, sino también su habilidad para mantener a su audiencia enganchada.