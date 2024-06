Christopher Carpentier habló lo que piensa del nuevo formato de ‘MasterChef’ y el motivo de su ausencia

Christopher Alan Carpentier del Villar, nacido el 23 de agosto de 1973 en Santiago de Chile, es un reconocido chef, presentador de televisión y empresario gastronómico chileno. Su pasión por la cocina se remonta a su infancia, y a los 18 años viajó a Estados Unidos para estudiar cocina en Washington D.C.. Durante su etapa de estudiante, adquirió experiencia trabajando como camarero y luego colaboró con chefs destacados como Jean Louis Palladin, Tino Buggio y Michel Richard.

Tras graduarse, regresó a Chile y abrió el Restaurante Agua en Santiago, que fue reconocido por la revista Condé Nast Traveler Magazine como uno de los 50 mejores restaurantes a nivel mundial en 2002. Además de su éxito en la gastronomía, Carpentier es un rostro familiar en la televisión chilena, presentando programas como C-Cocina y Entre Chefs, y participando como jurado en MasterChef tanto en Chile como en MasterChef Celebrity en Colombia. Su estilo culinario se basa en ingredientes locales y productos frescos, fusionando influencias de las cocinas latinoamericanas, francesas, italianas y orientales.

MasterChef Celebrity 2024 en RCN ha sido una emocionante temporada que ha cautivado a los colombianos. En esta edición, 22 famosos llegaron a la cocina más importante del mundo para demostrar sus habilidades culinarias y competir por el título de mejor cocinero.

El jurado está conformado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la talentosa chef Adria Marina, quien aporta una perspectiva global y exigente al programa. La presentadora, Claudia Bahamón, sigue siendo un pilar clave en el éxito continuo del programa, creando un ambiente lleno de amor y empatía que contagia tanto a los concursantes como a la audiencia.

De hecho, tras el inicio del programa Carpentier les envió todo su amor y admiración a sus compañeros, esperando que tengan una temporada llena de éxitos. es importante recordar que su salida de ‘MasterChef’ se dio sus problemas de su salud.

“Lo que la cabeza no dice, el cuerpo lo grita, ¿no? Y mi columna ya no daba más, no podía caminar al atril, hay muchas cosas que no se ven en el programa, pero Claudia por ejemplo se tenía que agachar y pasarme los cubiertos porque yo no podía sacarlos debajo del atril de los dolores que tenía, estaba muy, muy, muy mal”, dijo Christopher en una entrevista.

Después agregó: “No era capaz de comprometerme primero con el equipo, con toda la gente que trabaja en MasterChef, los participantes que hacen un esfuerzo y con ustedes que nos ven y que dan tanto cariño. No podía comprometerme sin dar el 100 % de mí; para mí cuando los proyectos se hacen, se hacen con toda la energía, con toda la fuerza con todo el compromiso y yo no estaba en capacidad de seguir”.