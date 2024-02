Solterito, ¿y a la orden?, Christopher Carpentier confirmó su divorcio y dio detalles de su renuncia a ‘MasterChef’

El chef chileno, Christopher Carpentier es reconocido en Colombia gracias a su participación en las diferentes versiones de ‘MasterChef Celebrity’, reality trasmitido en el Canal RCN, donde tenía el rol de jurado junto a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría. Además del boom que causaba entre los televidentes por su personalidad y apariencia física, sorprendió a sus seguidores tras anunciar en el 2023 su retiro del formato de cocina más famoso del mundo.

En su momento no dio mayores explicaciones, pero fue en una entrevista que concedió a ‘Lo Sé Todo’, donde reveló los motivos de su salida e incluso sorprendió con otros detalles de su vida privada que habían sido comentados en redes sociales como rumores.

A sus 50 años de edad, reveló que el 2023 fue un año “muy duro” para él por las decisiones que tomó en su vida y que cambiarán por completo el rumbo de lo que en algún momento se planteó.

Christopher Carpentier habló sobre u divorcio y los motivos de su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Christopher confesó que tras 20 años de matrimonio y cuatro hijos, se separó de Alejandra Vallarino y ahora vivirá su rol de padre de Emma, Augusta, Facundo y Franco de una manera diferente.

“Las relaciones amorosas, sobre todo cuando eres marido y mujer, son las únicas que necesitan periodicidad y estar juntos constantemente para sobrevivir. La lejanía enfría, apaga y disuelve esa cercanía que, al final, le pasa la cuenta a la relación y a la familia, y eso es muy triste”, dijo el chef.

Sobre MasterChef aseguró que haber estado en grabaciones en medio de su divorcio hizo que la carga laboral y mental le jugaran una mala pasada con su salud, por lo que mencionó que:

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello. Yo tenía quiroprácticos, masajistas y doctores constantemente en el camerino, haciéndome terapias o ayudándome a parar para poder hacer el programa. También tenía a Claudia Bahamón arriba de mi espalda masajeándome y me inyectaban dos o tres veces a la semana porque dolores físicos eran terribles (...) No es un secreto que estar en Colombia solo y sin ver a mis hijos, así como todo el tema del divorcio, me pasó la cuenta físicamente”.

Finalmente dio a conocer los problemas internos que tuvo en el formato por sus dolencias: “Mucha gente en ‘MasterChef’ decía: ‘Ay, es que todo el tiempo está enojado’, y no es así, es que yo tenía un gran dolor en la espalda porque mi cuerpo reaccionaba a esta pena y tristeza tan potente. Yo caminaba 10 pasos y tenían que llevarme dos personas, una de cada brazo (...) Eso es lo que la gente muchas veces no ve, y no es su culpa porque eso finalmente es un programa de televisión y uno tiene que salir como el payaso”.