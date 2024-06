Julián Trujillo reveló si hubo un premio para el segundo finalista de ‘La Casa de los Famosos’

El actor Julián Trujillo ha ganado una gran popularidad en Colombia tras su participación en el exitoso reality show ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Trujillo, conocido por su papel en la serie ‘Enfermeras’, se perfilaba como el gran favorito para llevarse el premio mayor de 400 millones de pesos. Sin embargo, fue vencido en la final por la influencer caleña Karen Sevillano.

Durante los últimos episodios del programa emitido por RCN, Julián contó con un apoyo masivo de los seguidores del equipo galáctico. A pesar de este respaldo, no fue suficiente para asegurar el primer lugar en la competencia. No obstante, el actor expresó que, aunque no ganó el premio en efectivo, se siente como un verdadero ganador.

En una entrevista reciente concedida a la emisora de salsa El Sol 105.4 FM de Bogotá, Julián Trujillo fue consultado sobre la posibilidad de que existiera un premio para el concursante que alcanzara la segunda posición en el reality show. Su respuesta fue franca y llena de buen humor.

“Yo estaba esperando, sinceramente, estaba esperando un carro, de pronto hubiese sido un carrito, algo, no sé, 50 milloncitos o algo, pero la verdad es que el formato no da, da un solo ganador, todo es para el puesto número uno, igual yo ya gané”, comentó el actor, demostrando una actitud positiva y agradecida.

La actitud de Trujillo refleja su satisfacción por la experiencia y la exposición que le brindó el programa. “Igual yo ya gané,” reiteró, subrayando que el verdadero premio para él ha sido el cariño y el reconocimiento de la audiencia.

La competencia, que mantuvo expectantes a los televidentes , concluyó con Karen Sevillano llevándose el gran premio, mientras que Julián Trujillo se ganó el respeto y la admiración de muchos. Su desempeño en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ consolidó su estatus como una figura querida y respetada en la televisión colombiana.

Con este nuevo impulso a su carrera, los seguidores de Julián Trujillo esperan verlo pronto en nuevos proyectos y continúan apoyándolo en su trayectoria. El actor ha dejado claro que, aunque no siempre se lleve el premio mayor, la verdadera victoria está en la experiencia y el amor del público.