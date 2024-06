¿No se bañaba? Julián Trujillo contó lo más difícil de convivir en ‘La Casa de los Famosos’

El actor Julián Trujillo, conocido por su papel en la serie ‘Enfermeras’, ha salido en su defensa para aclarar las informaciones que circularon en redes sociales acerca de su supuesta falta de higiene durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’.

En una entrevista reciente con la emisora El Sol 105.4 FM de Bogotá, Trujillo abordó estos rumores, asegurando que son completamente falsos.

“Por ahí estaba leyendo y viendo en redes que se decía en su momento de que a Julián no le gustaba bañarse. Jamás, eso es falso”, afirmó el actor, desmintiendo categóricamente los señalamientos. Durante la conversación, uno de los entrevistadores mencionó que se decía que Trujillo había pasado dos semanas sin bañarse, a lo que él respondió con firmeza.

Trujillo explicó que lo más difícil de convivir en el reality show era compartir el baño con los otros concursantes. Al inicio del programa, había entre 18 y 22 personas compitiendo por el uso del baño, lo que generaba una situación complicada. “Era un complique”, recordó Trujillo.

Julián Trujillo contó cómo hacía para asearse mientras estuvo en ‘La Casa de los Famosos’

El actor detalló su rutina diaria, que incluía esperar a que la mayoría de los participantes se bañaran mientras él hacía ejercicio, dormía, o se distraía en la casa.

“Yo esperaba que la mayoría de las personas se bañaran mientras yo iba a hacer ejercicio o me quedaba durmiendo o pajareando, moviéndome por la casa y después más que todo por la tarde después de las pruebas yo me ponía, me encerraba en el baño y me bañaba más tranquilo, pero muchos no me veían”, explicó Trujillo.

Reiteró que la necesidad de privacidad hacía muy incómodo el uso del baño compartido con tantas personas en la casa. “Es muy difícil. Uno necesita privacidad,” enfatizó, subrayando que su conducta fue malinterpretada.