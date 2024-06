‘La Segura’ pasó colores en la final de La Casa de los Famosos por ‘pullas’ de Martha Isabel Bolaños

Tras cuatro meses de su estreno, que se dio el pasado 11 de febrero, ‘ La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix llegó a su capítulo final, episodio en el que solo quedaron cuatro competidores en pie, Julián, Sebastián, Melfi y Karen. Pero mientras se revelaba el nombre de la persona que se quedaría con los $400 millones de premios final, hubo tiempo para que otros participantes se desahogaran, como lo hizo ‘La Pupuchurra’, quien con sus palabras puso a hacer caras a ‘La Segura’.

PUBLICIDAD

Los colombianos que se conectaron desde las 9:00 p.m a la pantalla de ‘Nuestra Tele’, para acudir a la cita que tenían pactada, llevándose la grata sorpresa de que en el set no solo estaban presentes, Carla Giraldo, Cristina Hurtado , y el público que noche a noche las acompañaba, también se encontraban la mayoría de celebridades que quedaron en el camino; hasta Pol y Menta, los ‘perritos’ golden retriever, también pusieron sus ‘patitas’ en el lugar.

Esta masiva asistencia no solo dio pie al reencuentro, también a la posibilidad de que se sanaran algunas heridas y roces que ocurrieron dentro de ‘La Casa’, algo de lo que las presentadoras se querían hacer cargo y para ello decidieron preguntarle a Bolaños, si deseaba perdonar y reconciliar las asperezas que tuco con algunas de las personas con las que convivió, especialmente con los ‘Papillentes’, a lo que contestó:

“Yo estoy tranquila, más yo siento que la reconciliación no se da con todo el mundo y si se da, es en un tiempo exacto. En este momento las cosas quedaron como ustedes vieron. En la vida real no hay reconciliación, hay buena energía, yo no me permito de dar lo que he recibido más la vida da muchas vueltas. (...) El perdón hace parte de nuestras vidas, no me gusta cargar con maletas”, expresó la vallecaucana, quien con sus palabras le hizo hacer varios gestos a ‘La Segura’ por sus declaraciones.