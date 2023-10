¿Ella le fue infiel? Así fue la historia de amor entre Carolina Acevedo y Roberto Cano

Carolina Acevedo volvió a estar en el radar de los colombianos gracias a su participación en MasterChef Celebrity y es que desde que regresó a la pantalla chica, muchos han querido saber de su presente, pero también, han recordado su pasado. De hecho, Carolina Acevedo y Roberto Cano de origen bogotano contrajeron nupcias y tuvieron un idilio, que no duró más de un año y medio.

Los actores se conocieron en la década del 2000 cuando protagonizaron Pobre, Pablo. En la novela ellos tenían un amor que terminaba triunfando, y precisamente, esas mariposas de sus personajes las terminaron sintiendo en la vida real.

Luego de que Roberto Cano regresara de ‘La isla de los famosos’, de RCN, la pareja se divorció, de acuerdo con él, porque el amor entre ellos se terminó. Hubo chismes de que Acevedo le fue infiel a su entonces esposo, situación que le afectó a ella, porque eso no sucedió, dijo la artista en una entrevista pasada.

Roberto siguió trabajando en otras producciones como Merlina, mujer divina; Hasta que la plata nos separe, Operación Jaque y recientemente, Las Villamizar.

[ Jorge Enrique Abello se ‘emberracó’ y respondió fuertemente a quienes aseguran que él iba borracho a grabar ‘Betty’ ]

“Llevaba como un año y medio de casado. Se nos acabó el amor, pero bien. Las separaciones nunca son fáciles, eso es como una corrida de piso donde todo se desestabiliza y ya la relación con Carolina un año después ya era como antes de ser novios, ya éramos amigos, todo bien”, aseguró Cano en una conversación con Diva Rebeca.

En cuanto a Carolina, ella afirmó en un live que ambos eran muy jóvenes y por eso tomaron la decisión apresurada de casarse.

“Me dicen: ‘Por intensa se terminó tu matrimonio con Roberto’. No, por intensa no. ¿Te parece que soy intensa? Bueno. Yo realmente duermo conectada a la pared. Eso es lo que pasa, que tengo demasiada energía. No, por eso no se terminó mi matrimonio con Roberto. Imagínate que me casé a los 20 años con Cano, estaba muy chiquita. Y el amor se acabó”.

[ “Yo no soy ‘petrista’”: Margarita Rosa de Francisco bajó de la nube a quienes creen que es seguidora de Gustavo Petro ]