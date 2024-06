“Le agradezco”: Jhonny Rivera compartió la mejor lección de vida que le dejó su papá

Jhonny Rivera abrió su corazón durante el Día del padre y le contó a sus seguidores que a nueve años del fallecimiento de su papá aún recuerda una de las lecciones más importantes que le dejó, aprovechando la oportunidad para profundizar un poco más en el tema para darle un ejemplo a sus seguidores jóvenes.

El artista suele compartir mucho contenido en las redes sociales, no solo ligado a su música y sus presentaciones en diferentes lugares del mundo, sino también en relación a detalles más personales, desde aspectos de su día a día, hasta reflexiones y anécdotas importantes para él.

Y a propósito de esto, el cantante aprovechó una de sus historias de Instagram para brindarle un mensaje a sus seguidores, en especial a los más jóvenes, enfocándose en la temática del Día del padre al recordar algunas de las costumbres que tenía su papá con él y cómo estas le fastidiaban un poco durante su niñez.

“Mi papá era cansón, cansón con el tema del trabajo. No me podía ver con una pelota por ahí porque: ‘¿eso va a comer usted? ¿Pelota? Coja un azadón a ver’”, contó Jhonny Rivera.

También recordó un evento similar en donde su papá lo presionaba para “madrugar”, despertándolo a tempranas horas para que fuera productivo.

De hecho confesó que hubo momentos en que lo llegó a “odiar” porque a él le gustaba dormir hasta tarde, pero su sueño se veía interrumpido por el señor con el fin de que hiciera algunas actividad más productiva.

Jhonny Rivera le agradece a su papá todos estos momentos incómodos

Si bien al principio se podía escuchar como una queja de su parte, de cara al final del clip reveló que todos estos detalles hicieron que formara una disciplina y una actitud orientada al trabajo que lo terminó llevando al lugar tan exitoso donde se encuentra actualmente, aprovechando la oportunidad para dedicarle unas palabras a su papá.

“Ustedes no saben hoy en día cuánto le agradezco eso a mi papá, porque yo soy lo que soy y estoy donde estoy gracias a todo eso. Esta cansadera de mi papá, que lo veía como lo peor, y ya se me fue y no le pude decir: ‘papá, gracias, hombre. Estoy aquí gracias a usted, a su cansadera’”, concluyó Jhonny Rivera.