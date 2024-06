“Yo no me varo”: Jhonny Rivera dijo cómo se ha hecho entender con el inglés en Miami

Jhonny Rivera no dejó de sorprender a sus seguidores durante su reciente paseo por Miami. El intérprete de ‘El intenso’ compartió un divertido video en sus redes sociales, donde hizo alarde de su inglés improvisado y demostró una vez más su capacidad para sacarle una sonrisa a sus miles de seguidores.

PUBLICIDAD

En las imágenes, el carismático cantante de música popular narró una anécdota mientras se encontraba compartiendo con algunos amigos y escuchando música. De repente, decidió pedirle al encargado del sonido que colocara una canción de su amigo y también cantante, Pipe Bueno. Con su característico humor, Rivera comentó cómo improvisó su pedido en inglés, logrando hacerse entender de una manera muy genuina.

“Le dije socio, ponga algo de Pipe good y puso una de Pipe Bueno, yo no me varo”, relató el artista entre risas, haciendo alusión a su particular manera de mezclar inglés y español para comunicarse.

El video rápidamente circuló en las redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en reaccionar. Los comentarios estuvieron llenos de risas y mensajes de cariño, destacando la buena energía y el sentido del humor que siempre caracteriza a Jhonny Rivera. “¡Eres único, Jhonny!”, “Siempre sacándonos una sonrisa”, y “Así es que se habla, Pipe good”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en las plataformas digitales.

Con este tipo de interacciones demuestran la cercanía de Rivera con su público y su habilidad para conectar de manera auténtica con sus seguidores, sin importar las barreras del idioma. Jhonny Rivera continúa siendo un referente en la música popular y un ejemplo de cómo el buen humor y la autenticidad pueden ser herramientas poderosas para crear lazos con la audiencia.

Sin duda, su paseo por Miami y su divertida anécdota con el inglés quedarán como un recuerdo más de los momentos entrañables que comparte con sus fanáticos.