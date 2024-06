“Salí traumatizada”: Marcela Reyes contó si quiere participar en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’

Marcela Reyes dejó entrever qué piensa sobre ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, aprovechando una historia de Instagram no solo para hablar un poco sobre este programa, sino también para informarle a sus seguidores si le gustaría participar en una posible segunda temporada de este reality show de RCN.

La DJ suele mantenerse muy activa en sus redes sociales, no solo compartiendo detalles sobre su carrera musical y algunas pautas publicitarias, sino también de otros aspectos más cotidianos, su vida en pareja, las ocurrencias de su hijo, e incluso varias anécdotas que suelen terminar con reflexiones o risas.

Pero también le gusta mantenerse en contacto con sus seguidores de una manera un poco más directa al protagonizar sesiones de preguntas y respuestas, aprovechando esta dinámica para revelar detalles de su vida o pronunciarse sobre diferentes aspectos de actualidad.

Y a propósito de esto último, cuando un usuario de Instagram le preguntó si le gustaría participar en una hipotética segunda entrega de La Casa de los Famosos, Marcela Reyes aprovechó para hablar un poco sobre el programa, indicando que casi no lo veía.

“Lo que he visto de este reality, lo he visto por dos amigas del medio que tengo ahí adentro, o tenía, y pues, lo que subían de ellos yo lo veía”, empezó a contar la DJ sin especificar de quiénes se trataban las dos figuras.

Seguidamente comparó lo poco que ha visto de este reality show con su participación en ‘La Isla de los Famosos’, indicando que quedó traumatizada: “yo no tenía cobijas, yo no tenía cama, yo no tenía alimentación, yo no tenía crema dental, yo no tenía papel higiénico”.

¿Marcela Reyes quiere entrar a una entrega de La Casa de los Famosos?

A propósito de su comparación entre ambos reality shows, la colombiana aprovechó para responder la pregunta de su seguidor al indicar que su experiencia en La Isla de los Famosos ha influido en futuras participaciones en programas de este estilo.

“¿Si entraría a una Casa de los Famosos? No sé. Creo que si esta pregunta me la hubieran hecho hace, no sé, más de cinco años atrás, no lo hubiera pensado y me hubiera tirado de una. Hoy en día lo pensaría, creo que es delicado el tema porque, o te aman o te odian”, concluyó Marcela Reyes.