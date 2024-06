“Me dolió”: Pantera le respondió a Martha Bolaños las críticas con las que lo señaló de machista

‘La Casa de los Famosos’ es una de las producciones recientes más comentadas de RCN y VIX, pues seguir a varias de las figuras públicas del paísdentro de la competencia y ver los retos que la convivencia les pone y aunque en oportunidades las peleas son lo difícil, en muchas otras ocasiones la convivencia ha generado vínculos de amistad muy fuertes y además, alguna relación para la memoria de los televidentes.

PUBLICIDAD

El más reciente eliminado es Kevin Fuentes, más conocido como Pantera, un modelo e influencer que ha pasado por varios realities como ‘El Desafío’, ‘Guerreros’ y ahora, ‘La casa de los famosos’, su salida definió a los finalistas de esta temporada y habló con Publimetro Colombia sobre toda su experiencia en el concurso.

Una de las polémicas de las que hizo parte Pantera es que en varias oportunidades lo señalaron de machista, a lo que el participante respondió dentro de la casa recalcando que guarda respeto por todas las personas que rodean su vida y además, reconoció que le lastimó el comentario de Martha debido a que al inicio de la competencia el le brindó su cariño y apoyo.

Pantera dijo: “quiero que se tomen el tiempo para conocerme de verdad, me considero una persona muy noble con un corazón grande, como todas las personas tenemos cosas buenas y malas. El tema del machismo me dolió mucho porque me lo dijo Martha y yo de verdad que al principio le di mi cariño y mi amistad”.

Además habló de como ha lidiado con este tipo de comentarios: “fui sacando eso sé quien soy, mi familia sabe quién soy y claudette sabe quién soy”.

¿Cuanto ganó Pantera en ‘La casa de lo famosos’?

Tras su eliminación, el participante le contó a Publimetro Colombia el dinero que ganó con ‘Marañas Pantera’, su negocio dentro de ‘La casa de los famosos’ con el que ayudaba a muchos a de los participantes a lavar y limpiar algunos de sus objetos personales, como zapatos, camisetas y ropa. Kevin contó que logró recolectar 9 millones de pesos en su emprendimiento del reality.

Además, aunque falta por cobrar, el participante reveló que este dinero será usado para su boda junto a Claudette que podría llegar a hacerse el 5 de diciembre de este año.