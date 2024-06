‘Perrito’ se vuelve viral en TikTok por aullar con sentimiento canción de Joaquín Guiller

El antioqueño Joaquín Guiller, lleva un cargo rato posicionado en el género popular y bajo su nombre están varios temas que son considerados himnos para los amantes del despecho, tales como ‘Usted no me olvida’ y ‘Mi propuesta’ Es tal el auge y sentimiento de su música que, en un reciente video de TikTok, que se volvió viral, quedó demostrado que hasta los perros aman su música.

Ya son más de 113.000 reproducciones las que acumula el clip publicado por el usuario ‘@andreastefania273′ , en el que se ve el inusual comportamiento de un can, que reacciona de manera inesperada al escuchar uno de los ‘palos’ de Guiller. En las imágenes se observa que el ‘perrito’ de raza pincher, es exigente con sus oídos, ya que no le agradan los temas de Jhonny Rivera. Pero algo de lo que sí disfruta Rocko, nombre de la mascota, es escuchar la letra del remix de la canción ‘No sufriré por nadie’, en cuyo remix no solo está Guiller, también otros destacados artistas de despecho.

“Quien le hizo tanto daño al ‘perrito’”, “Rocko olvida a esa ‘perra’”, “Ya ni los perritos se salvan de ser engañados”, “Invíteme una fría Rocko”, “Esta es la definición de ‘Perro enamorado’”,“Este perro si conoce de buena música”, “Y dicen que los perros no tienen sentimientos”, y “Alguien tómese una fría con Rocko”, fueron algunas de las reacciones.

¿Cuánto valen las boletas para el ‘Tour 17*32′ de Yeison Jiménez?

El nacido en Manzanares en su publicación, llevará su show a uno de los máximos recintos de los paisas con su gira ‘Invicto Tour 17*32′, del cual también se conoce tendrá una tercera fecha en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. La boletería para sus presentaciones en la capital colombiana pueden ser adquiridas por varios valores, teniendo desde la silletería numerada del piso 3 en $87.000 pesos más el servicio; hasta los Palcos Alfombra Roja, para diez personas, por $5′200.000, más los valores de servicio que equivalen a $780.000 pesos. Tenga en cuenta que estos precio solo están disponibles para la presentación del 2 de agosto.