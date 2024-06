“Lo que nos dijo el jefe”: Polémica en redes por presencia de Camilo y no de Martha para ayudar a Sebastián

Durante la más reciente gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se oficializó el ingreso de los cinco exparticipantes para ser los jefes de campaña del top 5 de semifinalistas de la competencia.

PUBLICIDAD

Desde días atrás se había conocido que el actor Sebastián González escogió al creador de contenido Juan Camilo Pulgarín, más conocido como ‘María José’, quien fue el decimocuarto eliminado. Mientras que el panameño Miguel Melfi se fue por la creadora de contenido Ornella Sierra, más conocida como ‘Barbie Costeña’, la decimoséptima eliminada.

Entre tanto, la creadora de contenido Karen Sevillano escogió al deportista Juan David Zapata quien se convirtió en el noveno eliminado. Por su parte, el actor Julián Trujillo escogió a Mafe Walker, la decimotercera eliminada. Y Alfredo Redes al cantante Miguel Bueno, quien fue el decimosegundo eliminado, por lo que serían cuatro miembros del Team Papilla y uno solo por el Team Galáctico.

Una de las situaciones que llamó la atención fue la selección de Karen Sevillano, pues se estimaba que escogería a Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura, pero debido a unos compromisos no pudo asistir, por lo que la sustituyó Juan David Zapata.

Pero en el caso de Sebastián González fue más la intriga debido a que se fue por un papillente y no por un galáctico, teniendo como opciones a Isabella Santiago y a Martha Isabel Bolaños, así como al actor Omar Murillo y la actriz Tania Valencia. Luego del ingreso de los exparticipantes el actor habló al respecto con Julián Trujillo y Mafe Walker, y lo que dijo despertó la polémica en las redes sociales.

“Lo que nos dijo el jefe y no sé por qué no. Me hubiera encantado que fuera Martha, Isa, Omar, pero no sé por qué. Hoy sentí cuando llegaron como un rechazo, como una distancia, no sé qué ha pasado” — Sebastián

Sebastián indicó que no quiere que Camilo Pulgarín se sienta incomodo, pero esto se ha extendido hacia los televidentes quienes ya se han manifestado por medio de las redes sociales y han expuesto sus teorías al respecto.

“No sé si fue producción o qué pero a Sebas esta última semana le destruyeron su juego Camilo no tiene la mínima intención de ayudar a Sebastián (todo lo que sabemos que dijo afuera) y a Sebas también lo siento incomodo pero así tocó”, “Sebastián González le tocó escoger a Camilo porque él dijo que escogió a Martha o Isa y ninguna podía entonces le tocó esa opción, a Alfredo también le tocó la 3 opción, Karen escogió su segunda opción, Melfi es Ornella la primera si no podía tenía otros” y “Puede que a Sebastián producción le haya impuesto a Camilo, pero nadie lo está obligando a hacer la campaña qué está haciendo, eso de no representar a los galácticos sino a los dos equipos, no va”, son algunas de las reacciones que destacan.