¿Se enojó? Pipe Bueno recordó una picante anécdota con una mujer y así reaccionó Luisa Fernanda W

Pipe Bueno decidió compartir con sus seguidores de Instagram una picante anécdota que tuvo con una mujer y la relación complicada que tuvieron, aprovechando la oportunidad para preguntarle a sus fans qué opinaban al respecto. Y en el proceso, el artista dejó ver qué opinaba su prometida, Luisa Fernanda W, sobre esta situación.

PUBLICIDAD

El par de colombianos ha logrado alcanzar el éxito en sus respectivas áreas, tanto en el mundo musical por parte del joven, como en el mundo de las redes sociales en lo que respecta a la influencer. Incluso ambos han dejado ver lo bien que han sabido llevar su restaurante con estilo mexicano.

Puede leer: Luisa Fernanda W defendió su vestuario de un evento previo del Miss Universe Colombia

También han mostrado en diferentes oportunidades la buena química que tienen como pareja, compartiendo a través de diferentes publicaciones varias escenas amorosas, algunas escapadas románticas, además de su faceta familiar al compartir muchos momentos con sus dos hijos, Máximo y Domenic.

Pero a pesar de estar comprometido, tal parece que Pipe Bueno no olvida una parte de su pasado en el área romántica, aprovechando una publicación de Instagram para hablar de una experiencia que tuvo una mujer y cómo esta fue escalando al punto de que se volvió tóxica.

En el clip, el joven recordó que llegó a tener una especie de relación una mujer, refiriéndose a ella como un “agujero negro”, ya que a pesar que decía que no volvería a regresar a ella, siempre terminaba volviendo, asegurando que la razón de esto era que tenían buena química: “siempre hay un detonante y en mi caso: la pasaba sabroso”.

Y para sorpresa del artista, Luisa Fernanda W escuchó este comentario y no dudó en abordarlo mientras él se mostraba un poco nervioso, explicándole que solo estaba grabando un video. Pero la influencer no se quedó callada e indicó que con ella también la “pasaba sabroso”.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Bienvenida a la familia? Pipe Bueno le dio especial serenata a Ornella y su hermano Miguel en pleno evento

¿Luisa Fernanda W se molestó por la anécdota que contó Pipe Bueno?

En el mismo clip, el intérprete de ‘Cupido falló' siguió contando detalles de esta relación no formal, indicando que a pesar que él quería huir de la chica, ella lo buscaba y lo intentaba seducir de diferentes maneras.

“Yo un domingo ponía: ‘ay, estoy enfermo, ¿qué me recomiendan para esta gripa?’, y ella me respondía: ‘hágale que yo le llego a la casa y le saco todo eso malo que tiene’ (...) o yo ponía: ‘hoy es sábado de rumba pero voy a entrenar’, y ella me respondía: ‘venga papasito, yo lo pongo a sudar, vamos a hacer cardio’”, recordó Pipe Bueno.

Cabe destacar que su prometida estaba justo detrás de él en la misma habitación mientras narraba todo esto, aprovechando la oportunidad para preguntarle si le incomodaba que hablara sobre estos temas.

“No te incomoda que haga estos video, ¿o sí?”, le preguntó el artista a Luisa Fernanda W, quien respondió que no le molestaba porque ella también suele contar sus historias de este tipo. Sin embargo, Pipe asegura que esto último lo dijo con “tonito de ardida”.