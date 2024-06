Luisa Fernanda W defendió su vestuario de un evento previo del Miss Universe Colombia

Luisa Fernanda W se vio obligada a aclarar una confusión sobre el vestuario que utilizó en un evento previo al Miss Universe Colombia 2024. La influencer recibió críticas en sus redes sociales, donde algunos seguidores pensaron erróneamente que el traje que compartió en sus cuentas personales era el que había usado en la gala final de coronación.

La pareja del cantante Pipe Bueno asistió a varios eventos previos del certamen nacional con el fin de conocer de cerca a cada una de las candidatas. Sin embargo, al compartir su experiencia como jurado y mostrar sus outfits, algunas usuarias señalaron que no había acertado con su vestimenta para un evento tan importante como la elección de la reina de belleza.

Luisa Fernanda salió al paso de las críticas, explicando que todo se trató de un malentendido y pidió a sus seguidores que leyeran sus “captions” antes de emitir juicios sin fundamento. Una internauta comentó: “Tan bien que se viste para otras cosas y esta vez no atinó”, a lo que la fashionista respondió: “No era el evento principal, no iba a ir vestida de gala a un cóctel, por eso hay que leer el caption. Saludos”.

En la misma publicación, Luisa Fernanda aclaró aún más la situación: “Chicas, en este video no estoy en el evento principal de coronación de Miss Universe Colombia. Aquí estoy en otro evento en el mismo marco de M*U, por esa razón no tengo vestido de gala. Este evento era un cóctel, no se me confundan”.

Pese a sus aclaraciones, algunas personas continuaron criticando su elección de vestuario. “Parecen prendas corrientes (...) aun así si es para un cóctel, no se ve sofisticado, se ve ordinario”, le escribieron a Luisa Fernanda. No obstante, también hubo quienes defendieron su estilo y apreciaron su buen gusto. “Ese vestido de barato no tiene nada, la gente que no sabe de moda y de calidad es atrevida”, comentó una seguidora.