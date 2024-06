“Ya se rayó el disco”: Reacciones a la canción que cantó Miguel Bueno al volver a La Casa de los Famosos

Miguel Bueno volvió a entrar a en La Casa de los Famosos Colombia y esta vez para ser el artista invitado de la noche de los viernes . Este es uno de los realities que tiene cautivados a los colombianos en las últimas semanas porque deja en evidencia la polémica convivencia que llevan las celebridades al permanecer en el mismo lugar, ya cumplen más de tres meses en el programa y son los televidentes los que deciden quienes quieren que sean los ganadores y a quienes les dan su apoyo durante las votaciones.

PUBLICIDAD

Los hermanos Pipe y Miguel Bueno realizaron un show privado dedicado a los semifinalistas del reality de convivencia de celebridades, interpretando algunos de sus éxitos y dejando emocionados a los participantes.

Polémica por la canción que cantó Miguel Bueno en La Casa de los Famosos

El primero en empezar a cantar fue Miguel Bueno, quien también fue uno de los concursantes del reality, con su ya reconocido reguetón, ‘Escándalo’, lo que generó reacciones en los televidentes que no se quedaron con nada: “Miguel bueno, será que solo tiene una sola canción, ya se rayó el disco”, “A Miguel Bueno se nota que esa voz de dormido no le da para cantar en vivo así como la mayoría de regueetoneros de Medellín. Esto no es música son “influencers” que juegan a ser cantantes” y “Estaba haciendo playblack. El Hermano si cantó en vivo”.

Por su parte, Pipe Bueno al subir al escenario interpretó varios de sus éxitos, cautivando con su poderosa voz y su carisma arrollador. Su presentación fue recibida con ovaciones y aplausos, demostrando una vez más por qué es uno de los artistas más queridos del país.

La visita de los hermanos Bueno elevó la energía de los participantes, que están en la recta final del programa y que viven con el nerviosismo a flor de piel por lo que pasa en cada una de las pruebas que deben realizar.