Periodista de RCN Televisión que comió pandebono en vivo hace un tiempo, le echó la culpa a levantarse a las 3 am

RCN Televisión es un reconocido canal nacional que durante más de 20 años ha estado acompañando a los colombianos encargándose de entretenerlos a partir de destacadas producciones que se han quedado en el corazón del público y otra que se encarga de brindar de primera mano aquellos hechos que suceden en el país como lo es Noticias RCN, que cuenta con reconocidos periodistas que llevan varios años siendo parte del informativo como lo es Jessica de la Peña y recientemente la periodista de RCN Televisión confesó que salió comiendo pandebono durante una emisión, pues estaba despierta desde las 3 de la mañana.

¿Qué le pasó a Jessica de la Peña de Noticias RCN?

Jessica de la Peña, una de las periodistas con más amplia trayectoria en Noticias RCN, además de su amplia visibilidad en la televisión colombiana también se ha encargado de adquirir una amplia visibilidad a través de sus redes sociales, donde actualmente alcanza los más de 900 mil seguidores. Hace algunos días, la presentadora realizó una dinámica de preguntas dando a conocer detalles sobre su vida, especialmente de su esposo, con quien lleva 9 años y tuvo a sus 2 hijos, de paso, confesando que quien estuvo detrás de que ellos se conocieran fue precisamente la pareja de Andrea Serna, Juan Manuel Barraza y antes de que esto pudiera ocurrir Jessica fue quien presentó a Andrea con Juan y meses más tarde nació su amor.

Recientemente, luego de finalizar su dinámica no dudó en recordar una de las situaciones que más risa le ha generado dentro de Noticias RCN, pues Jessica de la Peña recordó cuando salió en vivo comiendo pan de bono, pero a pesar de ello siguió adelante con la transmisión, pues no podía dejarla caer.

“El momento en el que no era mi turno para hablar, pero me poncharon y tocó salvar la patria. El quick del asunto es que en ese momento como ya no me tocaba salir más, pues me había empezado a comer un pan de bono. Tengan en cuenta que antes que todo, soy una comelona jajaj y segundo, pues estando despierta desde la 3 am en cualquier momento de la emisión de la mañana que empezar a las 05:30 toca comerse alguito porque el hambre llama”, fueron las declaraciones que agregó Jessica de la Peña.

Lo cierto es que la presentadora de Noticias RCN aprovechó el momento para recordar aquella risueña situación que según ella se dio hace aproximadamente 15 años y que sigue vinculada a esta.