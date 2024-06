¿Lo vale? Felipe Saruma se gastó una millonada en este exclusivo ‘lujito’ de su nueva afición

Felipe Saruma le mostró a sus seguidores que no solo se concentra en su faceta profesional en el mundo de las cámaras y las producciones audiovisuales, sino que también suele destinarle tiempo y dinero a otra actividad que disfruta mucho, al punto de que se gastó una gran cantidad de pesos en una herramienta para esta afición.

Desde su divorcio con Andrea Valdiri a finales del año pasado, el creador de contenido se ha mostrado muy ocupado y enfocado en faceta profesional en el mundo audiovisual, no solo realizando algunos proyectos para diferentes marcas del país, sino también protagonizando varios videos cómicos para sus fans.

De hecho, estos clips han desatado ciertos comentarios polémicos, ya que, según algunos usuarios de Instagram, tendrían temáticas que podrían interpretarse como indirectas para su expareja, ya que muchos de los temas giran alrededor de las relaciones románticas.

Sin embargo, el joven no solo se enfoca en compartir contenido de este tipo, sino también en mostrar otras facetas de su vida, desde algunos pocos aspectos de su día a día, hasta su más reciente afición: el pádel.

Y a propósito de esto, Felipe Saruma compartió con sus seguidores que se compró una nueva pala para esta actividad, indicando que la estaba esperando desde hace un buen tiempo, dejando ver que no era solo esta herramienta, sino que también traía algunos accesorios.

“Esto que ustedes ven aquí es mi nueva pala. A mí me encanta el pádel y esta pala es de uno de los mejores jugadores del mundo, la quería desde hace rato y no sabía que existía como una presentación especial”, contó el colombiano mientras abría la caja que contenía la pala, relatando también que ya le tocaba comprar una nueva porque la que tiene actualmente no está en las mejores condiciones.

¿Cuánto dinero costó la nueva pala de Felipe Saruma?

En la misma serie de historias, el joven dejó ver que no solo venía una elegante pala dentro de la caja, sino también varios accesorios como muñequeras, un llavero, cordones de seguridad y ‘overgrips’, además de venir en una lujosa presentación.

Y como muchos esperarían, una edición especial suele venir con costos extra, y como esta no es la excepción, Felipe Saruma tuvo que pagar una buena cantidad de pesos para tener en sus manos este capricho.

Y es que, de acuerdo con diferentes tiendas virtuales, la edición especial de esta pala de pádel se maneja entre los 320 y los 400 euros, lo que al cambio serian alrededor de 1.350.000 y 1.700.000 pesos.