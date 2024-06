Daniela Pachón de Noticias Caracol se sueña con el triunfo del Bucaramanga y hasta Hernán Orjuela dio su pronóstico

Noticias Caracol es el informativo más visto por los colombianos, pues a lo largo de más de 25 años ha hecho parte de los hogares llevándoles las noticias de primera mano sobre aquellos temas que marcan la agenda nacional en materia de política, entretenimiento y deportes. Motivo por el cual resulta más que necesario contar con periodistas y presentadores preparados para las diferentes situaciones que se presentan. Una de ella es Daniela Pachón, quien lleva alrededor de 9 años en el noticiero perteneciente a Caracol Televisión y ahora Pachón se sueña con el triunfo del Bucaramanga y hasta Hernán Orjuela dio su pronóstico.

¿Qué dijo Daniela Pachón de Noticias Caracol sobre el Atlético Bucaramanga?

Días antes del primer encuentro entre el Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, Noticias Caracol tomó la decisión de que Daniela Pachón, era la elegida para cubrir este encuentro futbolístico, ya que es su tierra natal y además, porque es una hincha fiel del equipo que se disputa la gran final.

En medio de la emoción de la periodista de Noticias Caracol por esta en su ‘tierrita’, el estar cerca de grandes amigos y familia, tampoco dudó en vivo en dejar claro su afición por el Bucaramanga, pues incluso un hincha del equipo le terminó generando varias risas al asegurar que se había cambiado el tipo de sangre a AB, por el mencionado equipo.

Pero, luego del primer partido que terminó dejando como ganador al Bucaramanga 1 - 0 frente a Independiente Santa fe, Daniela Pachón no dudó en referirse al hecho por medio de sus redes sociales, donde aseguró: “#soñemosjuntos 1-0 Lo que vi hoy no lo olvidaré nunca. Vi a una ciudad unida por el fútbol, feliz, con la emoción a flor de piel. El hincha del Bucaramanga me dio ejemplo de fe, de resistencia, de fidelidad; es que son más de SETENTA años buscando esta oportunidad. Falta un partido y no sabemos si también lo ganarán, pero esta noche será memorable”.

Seguidamente, la bumanguesa reiteró que después de 27 años ‘los leopardos’ están haciendo realidad un sueño, siendo precisamente el poder ir a la Libertadores. Las mencionadas declaraciones de la periodista de Noticias Caracol estuvieron acompañadas de algunas imágenes de la camiseta del Atlético Bucaramanga, mostrándose más orgullosa que nunca por el equipo de sus amores.

Hernán Orjuela reiteró su apoyo al Atlético Bucaramanga y a Daniela Pachón de Noticias Caracol

En medio de la misma publicación quien no dudó en referirse al tema fue precisamente el expresentador de ‘Sábados felices’, Hernán Orjuela, quien comentó el cariño de Daniela Pachón al Atlético Bucaramanga: “Apoyando desde la distancia a tu equipo en esta instancia. A ganar en Bogotá y a disfrutar”. Como era de esperarse, la periodista no pasó de largo las palabras del colombiano asegurando que sería toda una dicha el poder obtener este primer título.