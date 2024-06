Hernán Orjuela encontró nuevo ‘camello’ en México ante la falta de oportunidades en Colombia

Hablar de los presentadores más destacados de la televisión colombiana es hacer un apartado en la carrera del Hernán Orjuela, mismo que hizo parte de dos de los programas con más éxito y longevidad de Caracol Televisión, ‘Día a Día’ y ‘Sábados Felices’. A sus 66 años de edad, Orjuela sigue activo con sus labores a pesar de que en su ‘tierrita’ no lo volvieron a contratar, hecho por el cual decidió migrar a Estados Unidos; incluso recientemente se fue a México a brillar en un importante evento.

“Tristemente, cuando uno llega a cierta edad empiezan a decirle ‘chaolin’ y no quería que me hicieran eso directo. Me dije, hay que forjar un futuro”, fueron las palabras con las que Hernán decidió expresarle a sus seguidores los sentimientos que lo llevaron a migrar al país del norte, territorio en el que dirige un programa de entrevistas en ‘Nuestra Tele Internacional’, además de ejercer funciones como escritor, acádemico y conferencista.

Precisamente la última faceta en mención lo llevó a realizar un importante anuncio mediante su cuenta de ‘X’, donde acumula más de 229.000 seguidores. Mediante la plataforma, Orjuela mostró la felicidad de hacer parte del ‘Primer Congreso de la Federación Mundial de Contratistas de Servicios a Instalaciones’, suceso que tendrá lugar en Cancún y en el que dará una conferencia que tiene como tema central la comunicación asertiva.

¿Quién es la esposa de Hernán Orjuela?

Desde hace ya décadas Hernán unió su alma con la escritora Patricia Valderruten, relación de la que nacieron sus retoños Andrés, Felipe, Gabriela y Santiago. Cabe acotar que Hernán y Patricia comparten una gran pasión por los animales, hasta el punto que como pareja le metieron la ficha al último lanzamiento de Valderrunten, su libro ‘Amor de Perros’; además del hecho de que ella es fundadora de las organizaciones ‘The Pets Gang’ y ‘The PetWorking’.