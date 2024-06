“Una actitud terrible” Jhonny Rivera sufrió difícil situación con fanáticos en medio de la carretera

Jhonny Rivera, es un cantante y compositor colombiano cuya vida y legado musical han dejado una huella significativa. Nació el 23 de febrero de 1974 en la vereda Pérez, corregimiento de Arabia en el municipio de Pereira. Su infancia transcurrió en una familia tradicional colombiana, rodeado del campo y alejado de las tecnologías y el bullicio de las grandes ciudades.

Antes de convertirse en cantante, Jhonny Rivera era carpintero y disfrutaba trabajando con la madera. Sin embargo, una decepción amorosa lo sumió en la depresión y la soledad. Fue su terapeuta quien le sugirió expresar su dolor a través de la composición. Así nacieron sus primeras canciones, y en 2004 lanzó su exitoso sencillo “El dolor de una partida” con su agrupación musical. Desde entonces, ha conquistado corazones tanto en Colombia como en el extranjero, siendo considerado el “Nuevo ídolo de la canción popular”.

Rivera ha visitado países como Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y Europa, y sus canciones, como “Ya no dudes de mí”, “Soy soltero” y “El intenso”, han llegado al alma de sus seguidores.

Jhonny Rivera es un cantante colombiano muy querido y respetado por su público. Su autenticidad y transparencia han sido razones clave para su popularidad en la industria musical. Recientemente, el cantante vivió un incidente cuando iba camino al aeropuerto, después de salir de un concierto del municipio de Castilla La Nueva, Meta, fue cerrado en plena carretera por tres fanáticos que no quisieron darle paso hasta que se tomaran una foto.

“Me vestí y había un carro atravesado… Ellos en una actitud terrible, que no me dejaban pasar hasta que no me tomara las fotos. Ahí perdí como 20 minutos, me hicieron pasar las odiseas que no se imaginan”, contó Rivera en sus historias de Instagram.

La molestia para el artista fue inevitable, ya que debía tomar un vuelo para cumplir un compromiso que tenía con el influenciador ‘La Liendra’ en la ciudad de Medellín para jugar un partido de fútbol el pasado lunes tres de junio.

A pesar de esa mala experiencia, el cantante agradeció a sus fanáticos por la acogida que recibió en el departamento del Meta en la celebración del Día del Campesino.