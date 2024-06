Novia de Jhonny Rivera es criticada por aprovecharse de una “tragedia” y así reaccionó la cantante

La novia de Jhonny Rivera, Jenny López, se enfrentó a una situación polémica hace algunas horas a propósito de que muchos internautas la culparon de haberse aprovechado de una “tragedia” para ganar fama en las redes sociales, algo que fue cuestionado. Y ante esta lluvia de críticas, la cantante se tomó un momento para pronunciarse al respecto.

La pareja de intérpretes generó polémica en las redes sociales durante los primeros meses en los que se hizo pública su relación, arremetiendo en su contra por la diferencia de edad entre ellos, tildándola a ella de interesada y a él de aprovechado, entre otras cosas.

Y si bien las cosas se han calmado en la actualidad, la pareja aún cuenta con varios detractores que no dudan en dejarle mensajes negativos en sus publicaciones en las redes sociales. Y a propósito de esto, muchos internautas se pronunciaron de manera negativa en una publicación de TikTok.

A través de una historia, Jenny López explica un poco de lo que sucedió recientemente, indicando que a propósito de una publicación que reposteó Jhonny Rivera las cosas se salieron de control.

“Ayer por medio de TikTok subieron una publicación que me pareció realmente irresponsable, que dijeron que un abuelo mío había fallecido y toda esta confusión se dio porque una chica que no tengo ni idea quién es publicó como arrodilladita viendo a una tumba (...) y colocó de fondo ‘El dolor de una partida’ y lo resposteó Jhonny en sus historias”, empezó a contar la joven.

La novia de Jhonny Rivera se sintió indignada por los malos comentarios en las redes

En la misma serie de historias, la cantante indicó que esto se prestó para una confusión, ya que se fue difundiendo en diferentes plataformas, al punto de que varios internautas creyeron que ella estaba aprovechando esta tragedia para ganar “fama”, dejándole varios comentarios negativos.

“Puro show, si de verdad lo quisiera al menos esa tumba estaría con mejores condiciones”, “Siempre bobadas para buscar fama”, “Solo falta que publique cuántas veces va al baño” y “Si lo visita lo hace por fama”, son algunos de los mensajes que Jenny López compartió en una historia de Instagram.

Ante esta oleada de críticas, la colombiana no solo confirmó que sus cuatro abuelos siguen con vida, sino que también se mostró asombrada por lo que la gente ha llegado a pensar sobre ella, al punto de que crean que puede “jugar” con la vida de sus familiares.

“Me parece impresionante hasta donde es capaz de llegar el odio, no sé qué sentimiento negativo es el que tienen algunas personas por mí porque yo no les he hecho nada malo, y me parece impresionante que algunas personas piensen que uno puede jugar con la estabilidad de la familia por fama”, dijo la novia de Jhonny Rivera en una historia.