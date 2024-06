“Vuelve y juega”: Presentador de RCN fue hospitalizado de urgencia en Bogotá

De lunes a viernes, la franja informativa de RCN es tomada, desde las 7:30 a.m, por ‘Mañana Express’, programa que en los últimos días ha tenido la ausencia de una de sus figuras más reconocidas, periodista que fue hospitalizado de urgencia en una clínica ubicada al norte de la capital colombiana.

PUBLICIDAD

Ya son más de 116.000 seguidores los que acumula Santiago Vargas García, en su cuenta de Instagram, comunicador que comparte set con Ana Karina Soto, mismo que preocupo a sus fanáticos con una reciente historia en la que mostró uno de sus brazos canalizados, luego de presentar complicaciones en su salud, las cuales llevaron a los especialistas de la Clínica Cardio Infantil a tomar la sensata decisión de dejarlo hospitalizado.

A raíz de esta situación, Vargas decidió extender un mensaje a aquellos que están preocupados por su situación: “Jefes de prensa y amigos de los medios que me están escribiendo, entiendo su trabajo, pero estoy hospitalizado, no voy a responder el teléfono para trabajo, me mandaron reposo y a estar tranquilo, gracias por entender”, expresó el periodista.

Este 2024 ha sido uno de los años más fructíferos de la carrera de Vargas, ya que se ha puesto la ‘10′, para llevarle a la audiencia los temas más conversados del mundo del entretenimiento, dentro de los que resalta su labor casi inmersiva con el reality ‘La Casa de los Famosos’, formato del que ha tenido la oportunidad de entrevistar a todos los eliminados.

Cabe acotar que antes de ser parte de esta familia de ‘Nuestra Tele’, Santiago resaltó en el formato de variedades de Canal Uno, ‘Lo Sé Todos’, audiovisual del que se despidió en el mes de febrero con el objetivo de cumplir uno de sus sueños profesionales.