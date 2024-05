“Me salvé”: Presentadora de Noticias Caracol tuvo un sorpresivo incidente en las vías de Bogotá

Noticias Caracol es uno de los noticieros más reconocidos y vistos del país, sus presentadores se han constituido como parte fundamental de las tardes y noches de muchos colombianos que buscan informarse, pero también entretenerse; una de las actuales presentadoras que más brillo tiene en las pantallas es Catalina Gómez.

PUBLICIDAD

Catalina lleva varios años trabajando en el canal y siendo quien presenta la emisión de las tardes del noticiero, además de que en sus redes sociales es bastante activa compartiendo información relacionada con el activismo social y varios movimientos del país que ella apoya, tal como la lucha contra la violencia de género; pero en esta oportunidad compartió un incidente que tuvo en las vías de la ciudad.

Al parecer, su automóvil tuvo una avería mecánica y con sus pocos conocimientos, intentó verificar el problema, al final tuvo que pedir ayuda de su mecánico de confianza para que ayudara a salir de este incómodo problema, en sus historias mostró parte del proceso y afirmó: “pero como uno siempre tiene un ángel, me salvé. Llegó Don Álvaro y me rescató, me trajo una batería nueva”, al parecer su batería estaba sulfatada y fue lo que generó la falla mecánica en su vehículo.

El especial detalle de Noticias Caracol para Catalina Gómez

Precisamente, para celebrar el Día de las Madres, el noticiero tuvo un especial detalle con dos de las presentadoras más reconocidas del espacio, para destacarlas no solo en su labor como periodistas, sino también como madres. Se trata de Ana Milena González y Catalina Gómez, que además son vecinas y grandes amigas desde que la caleña decidió mudarse a Bogotá para seguir su sueño de ser presentadoras.

Ambas mostraron con gran emoción el detalle que recibieron de sus colegas y el homenaje que les hicieron por ser madres y además grandes periodistas dedicadas a su profesión.