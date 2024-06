¿Indirecta para Lincoln? Carolina Cruz habló sobre los novios tóxicos “Le gustaba el trago”

Carolina Cruz ha sido una de esas presentadoras y figuras públicas que han marcado la televisión colombiana no solo por estar actualmente en uno de los programas matutinos del Canal Caracol como lo es ‘Día a Día’, sino en el mundo del modelaje y los reinados, siendo uno de los referentes en el país. Con el paso de los años, Carolina aparte de dedicarse a la presentación de televisión, ha estado bastante activa como empresaria y con su propia fundación Salvador de Sueños.

PUBLICIDAD

Su vida sentimental no había sido tan comentada en redes ni los medios de comunicación solo hasta cuando se separó oficialmente de Lincoln Palomeque, tema que aún sigue causando bastante revuelo en diferentes plataformas. Pero desde que se dio una segunda oportunidad con el piloto colombiano Jami Farah, Carolina no se cambia por nadie, ya que se ve bastante feliz en esta relación.

¿Indirecta para Lincoln? Carolina Cruz habló sobre los novios tóxicos

En su más reciente capítulo de su propio podcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad By Carolina Cruz’, habló sobre los novios tóxicos y de su vivencia con este tipo de persona. En parte del relato Carolina mencionó “Le gustaba mucho el trago (...) cuando tomaba traguito, y se pasaba de tragos hacia cosas muy poco chéveres. Me pasó durante mucho tiempo que saliamos a rumbear, pasabamos dellicioso, compartiamos con amigos, con amigas, y si alguiens e me acercaba a saludar cuando estaba empezando la noche, era perfecto para él, no tenía ningún problema, pero cuando ya estaba entrado en traguitos y se me acercaba alguien a saludarme yo terminaba en urgencias de todas las clínicas porque se iba a golper con cualquier persona que se me acercara a saludarme”, comentó.

“En ese momento era una mujer muy inmadura que veía a este hombre como el hombre de mi vida con la persona que yo queria casarme, tener hijos, crecer, escribir una historia de vida, tener una familia. Cuando uno ve muchos años te das cuenta que no existen malas personas malas en la vida, sino personas que no son para ti”.

Del mismo modo comentó que hasta tuvo un incidente en un hotel, caso que la llevó a terminar la relación. Si bien Carolina no mencionó ningún nombre en específico, la presentadora se refirió a este momento como algo muy del pasado en su vida.